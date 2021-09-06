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ASUS華碩薪資令人羨 員工曝「大概抓個15~17個月」

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
華碩董事長施崇棠（本報系資料庫）
華碩董事長施崇棠（本報系資料庫）

關於「資訊科技產業」的高薪話題每每總是聚焦在半導體公司，但其實電腦製造公司，同樣也為台灣帶來不少國際關注，而說到台灣電腦，第一個想到的品牌就是ASUS華碩。根據比薪水網站資料顯示，該企業平均月薪47,828元、平均年薪798,740，且站上還有內部員工留言「關於薪資的部分大概抓個15~17個月左右」，優於多數上班族。

身為台灣知名品牌的華碩，一直以來都是新鮮人、畢業生相當感興趣的公司，比薪水進一步分析，認為原因有三，包括：公司知名度高，對於未來的履歷與經歷會有很大的加分。其次是大規模的公司有好的練功環境，不論是專業能力還是軟實力都能有所學習，當然還有最吸引人的，就是薪資待遇有機會高於市場平均。

比薪水指出，華碩在台灣北中南各地都有工作機會，分別是台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南以及高雄，而海外則是在韓國、泰國、馬來西亞以及印度有工作機會。

不過，雖然華碩在台灣各地都有工作機會，但根據比薪水薪資情報統計來看，有90%的工作都聚集在雙北，而雙北的平均月薪為50,628 元。根據台灣勞工自主回報於比薪水的薪資情報，統計「ASUS 華碩電腦」公司薪水報告，已剔除極端值，華碩平均月薪為47,828元、華碩平均年薪為798,740元、華碩每日平均工時則為9.6小時。

此外，關於內部真實狀況的整理，從統計資料結果來看，比薪水指出，華碩內部員工對於福利都感到相當滿意，在評價排行TOP5（年終獎金、三節獎金、固定加薪、公司制度完善、工作環境佳）上都沒有出現負面評價。

同時，比薪水還進一步從華碩內部員工的建議與工作內容分享中，整理些部分重點給大家參考，包括：「產品別不同差別很多，若是筆電手機部門加班時間較長，工業電腦（AIoT）會很爽。」、「選對職缺很重要，若沒有的話先進來卡位，公司位置多冗員也不少，戲棚下站久就是你的。」、「工作成就感大，發展空間大，不過工時非常長，責任制，就看自己對工作的想法和取捨。」、「大公司的制度相對完善，很適合當第一份工作，保持學習的心可以學到很多，不過面試的流程算是相當冗長，需要好好準備，關於薪資的部分大概抓個15~17個月左右。」、「適合想拼的年輕人，成長的很快，但責任制就是生活與工作無法分離。」

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