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中鋼公司攜手石化業推動鋼化聯產 朝淨零碳排目標邁進

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中鋼公司生產製程之自產燃氣不僅能回收廢熱產製蒸汽，與高雄臨海工業區內鄰近工廠互通多餘能源，未來與化工廠透過鋼化聯產之跨產業合作模式，更能大幅提高減碳效益。(中鋼提供)
中鋼公司生產製程之自產燃氣不僅能回收廢熱產製蒸汽，與高雄臨海工業區內鄰近工廠互通多餘能源，未來與化工廠透過鋼化聯產之跨產業合作模式，更能大幅提高減碳效益。(中鋼提供)

淨零碳排目前是全球極力關注的議題，超過130國家宣示在2050年達成碳中和目標，各產業如何達成減碳同時也保有競爭優勢已是重要課題。為精進ESG永續發展工作，追求環境管理與清潔生產的目標，中鋼（2002）今(2021)年2月於公司治理暨永續委員會下設置中鋼節能減碳及碳中和推動小組，擬訂以能源效率提升、高爐噴吹富氫氣體、增用廢鋼、鋼化聯產/碳捕捉利用與封存(CCUS)、使用熱壓鐵(HBI)，以及再生能源等6個面向推動減碳工作，其鋼化聯產是整合鋼鐵和石化兩大產業資源的有效減碳策略。

鋼化聯產為鋼鐵廠與石化廠所共同建立的跨產業合作模式，中鋼公司煉鋼製程所產生的高爐氣、轉爐氣等副產燃氣富含CO與CO2，可作為石化業合成化學品的原料，運作模式主要由中鋼公司提供既有副產燃氣純化後取出的CO與CO2，來取代石化業者從國外輸入的碳原料，並透過化工廠的製程將之合成為化學品，例如，甲醇、甲烷、醋酸等，以達成固碳效益。透過此異業合作模式，不僅可降低石化業者的原料成本，有助鋼鐵業與石化業大幅減碳，更能擴大中鋼公司區域能資源整合的範疇，成為實踐循環經濟的最佳典範。

中鋼公司規劃分三個階段推動鋼化聯產工作，第一階段為實驗室及先導工場技術建立，以建立生產技術及驗證技術應用成效為主；第二階段為鋼化聯產示範產線建置，將建置台灣第一套鋼化聯產示範產線，預計每年減碳24萬噸；第三階段則將擴大至商業應用，預計每年具減碳290萬噸潛力，等同7,450座大安森林公園的CO2吸納量，並協助石化業每年創造達800億元以上產值的潛力。

此外，鋼化聯產計畫是運用工研院前瞻基礎建設計畫開發的CO2捕捉與產製化學品技術，進行CO2跨產業高值化再利用，達到碳循環效果。中鋼目前與成功大學、中央大學和中興大學等學校亦合作變壓吸附（PSA）模擬技術等研究，以強化未來CO與CO2純化生產操作與下游產製甲醇、甲烷、醋酸等化學品之能力，並驗證後段石化產品生產的可靠度和經濟性，為後續量產與商業化預先鋪路。

中鋼今年8月27日與台灣中油公司簽訂合作備忘錄(MOU)，透過研發平台之建構，啟動雙方合作序幕，目前也正洽詢其他石化廠尋求更多鋼化聯產合作的機會(如：長春化工、中碳公司（1723）等)，期盼透過兩大產業之攜手合作，不僅掌握減碳新商機，也共同朝淨零碳排的目標大步邁進。

中鋼-石化業於鋼化聯產合作分工示意圖(中鋼提供)
中鋼-石化業於鋼化聯產合作分工示意圖(中鋼提供)

中鋼 減碳

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