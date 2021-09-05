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波蘭政府提供40萬劑AZ新冠肺炎疫苗 已於上午抵台

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
波蘭政府提供40萬劑AZ疫苗今日抵達台灣，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。指揮中心／提供
波蘭政府提供40萬劑AZ疫苗今日抵達台灣，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。指揮中心／提供

指揮中心今（5）日上午宣布，由波蘭政府提供40萬劑AZ新冠肺炎疫苗已於今日上午抵達台灣，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。包括外交部歐洲司司長陳立國、外交部政務次長曾厚仁、波蘭臺北辦事處代理處長李波（Bartosz Ryś）、衛生福利部部長陳時中及衛生福利部疾病管制署署長周志浩都親到現場迎接。

波蘭政府提供40萬劑AZ疫苗今日抵達台灣，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。指揮中心／提供
波蘭政府提供40萬劑AZ疫苗今日抵達台灣，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。指揮中心／提供
波蘭政府提供40萬劑AZ疫苗抵台，外交部歐洲司司長陳立國（左起）、外交部政務次長曾厚仁、波蘭臺北辦事處代理處長李波（Bartosz Ryś）、衛福部部長陳時中及疾管署署周志浩都親到現場迎接。指揮中心／提供
波蘭政府提供40萬劑AZ疫苗抵台，外交部歐洲司司長陳立國（左起）、外交部政務次長曾厚仁、波蘭臺北辦事處代理處長李波（Bartosz Ryś）、衛福部部長陳時中及疾管署署周志浩都親到現場迎接。指揮中心／提供

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