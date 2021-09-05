波蘭政府提供40萬劑AZ新冠肺炎疫苗 已於上午抵台
指揮中心今（5）日上午宣布，由波蘭政府提供40萬劑AZ新冠肺炎疫苗已於今日上午抵達台灣，完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。包括外交部歐洲司司長陳立國、外交部政務次長曾厚仁、波蘭臺北辦事處代理處長李波（Bartosz Ryś）、衛生福利部部長陳時中及衛生福利部疾病管制署署長周志浩都親到現場迎接。
疫情快報
▪【疫情專題】9月4日新增本土0例、境外1例 無死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言