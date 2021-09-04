機師遭突破性感染 蘇貞昌：從嚴要求機組員檢疫

長榮機師染疫案，恐怕讓Delta新冠病毒進入社區，行政院長蘇貞昌今（4）日表示，這是一起突破性感染，中央流行疫情指揮中心已提前實施「強化機組員返台後防檢疫規定」，政府將會從嚴、加碼要求，呼籲各界要嚴守防疫規定。

蘇貞昌今日上午視察屏東科學園區並受訪，他強調，Delta變種病毒非常恐怖，全世界非常多國家已經受到非常大的衝擊，昨天看到的這兩個機師案例為突破性感染，政府現在嚴陣以待，要以最嚴的規格，展開預防性的隔離作業。

有關在野黨要求長程機組員要居家檢疫隔離14天，蘇貞昌表示，機師工作非常辛苦且特殊，指揮中心已將原訂的強化機組員返臺後防檢疫規定，提前展開實施，政府會從嚴、加碼來要求，希望各界能從方方面面，守住防疫的防線。

蘇貞昌提到，桃園市長鄭文燦也非常配合本次防疫，政府也會以最高規格的規範，希望再一次地守住變種病毒的肆虐，更呼籲各界大家一定要嚴守指揮中心的指引，不要有任何違規的行為，才能維持台灣第二次戰勝疫情的奇蹟。