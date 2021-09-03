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富邦媒擬砸13.2億元設中區物流中心 強化當日配送服務

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）為強化物流服務核心競爭力，今（3）日董事會通過「擬購地自建中區物流中心案」，擬斥資13.2億元購置彰化縣和美鎮總面積達9,786.2坪土地，做為「中區物流中心」建置的標的，中區物流中心成立後，可望強化momo在中台灣物流網絡服務能量，推動中部當日配送服務的實力。

富邦媒公告擬購置土地自建中區物流中心，為彰化縣和美鎮福澤段13筆土地，交易單位數量9786.2坪，每坪價格13.5萬元，交易總金額13.2億元。交易相對人為東進紡織股份有限公司，取得目的為增設中區物流中心，以提升中部到貨速度。

momo為了提升配送競爭力，於全台各地布建物流倉儲網絡，截至今年第2季全台物流倉儲共計37座。其中，在中台灣地區的佈局，除現有的六座衛星倉，以及於台中工業區建置中的主倉外。此次核議通過於彰化縣和美鎮的建置標的，其交通位置優越鄰近國道三號（和美）、國道一號（彰化系統），將被賦予「中區物流中心」重要地位。

富邦媒表示，未來，待「中區物流中心」加入momo物流服務陣容後，與「北區自動物流中心」、「南區儲配運輸物流中心」偕同運作，加上主倉及全台持續佈局的衛星倉，將能更有效均分訂單量，進而縮短消費者的等待的時間，提升消費滿意度。

其中，南區儲配運輸物流中心預計2023年啟用，「中區物流中心」則尚未有具體時間表，但未來兩大物流中心相繼啟用，將有助富邦媒站穩千億電商帝國的龍頭寶座。

富邦媒 momo 建中

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