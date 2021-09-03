富邦媒擬斥資13.2億 建置中區物流中心

富邦媒（8454）積極強化物流服務核心競爭力，今（3）日由董事會核議通過「擬購地自建中區物流中心案」，擬斥資13.2億元，購置彰化縣和美鎮總面積9,786.2坪土地，做為「中區物流中心」建置標的，以強化momo於中台灣物流網絡服務能量，推動中部當日配送能力。

momo為落實客戶服務品質承諾，於全台各地布建物流倉儲網絡，截至2021年第2季全台物流倉儲共計37座。其中於中台灣地區的佈局，除現有的六座衛星倉，以及台中工業區建置中的主倉外。此次核議通過於彰化縣和美鎮之建置標的，交通位置優越，鄰近國道三號、國道一號，將使「中區物流中心」擁有重要地位。

其中衛星倉的優點是更靠近市區、離消費者更近。如Momo在台北內湖、北投和中山區，都設有衛星倉，能做到台北市區內最快三小時到貨。另一個好處是分流，避免商品、貨車塞住，癱瘓物流。

未來，待中區物流中心加入momo物流服務陣容後，與北區自動物流中心、南區儲配運輸物流中心（預計2023年啟用）偕同運作，加上主倉及全台持續佈局的衛星倉，將能更有效均分訂單量，進而縮短消費者的等待的時間，升級消費體驗。中區物流中心可望強化momo電商物流版圖，引領全台電商產業攀向高峰。