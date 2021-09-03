富邦媒選定彰化縣 購地自建「中區物流中心」

富邦媒（8454）今（3）日公告，擬斥資13.2億元，將於彰化縣和美鎮，購地自建「中區物流中心」，總面積達9,786.2坪，將強化中台灣物流以及當日配送服務的實力，未來一旦啟用，將為富邦媒電商物流版圖添翼，有望邁向新高峰。

富邦媒表示，未來中區物流中心加入物流服務陣容後，與桃園青埔的北區自動物流中心、預計2023年啟用的「南區儲配運輸物流中心」偕同運作，等於北中南皆齊備，加上主倉及全台持續佈局的衛星倉，將能更有效均分訂單量，進而縮短消費者的等待的時間。

富邦媒目前大型物流中心僅有位於北部的桃園青埔，南部位於台南的南區儲配運輸物流中心預計2023年啟用，中部則選定彰化縣自建中區物流中心，北中南都有大型物流中心，將有望縮短物流配送時間。

富邦媒截至今年第2季，全台物流倉儲共計37座，其中在中台灣地區的佈局，除現有的六座衛星倉，以及於台中工業區建置中的主倉外，此次核議通過於彰化縣和美鎮的建置標的，交通位置優越，鄰近國道三號（和美）、國道一號（彰化系統），將被賦予中區物流中心重要地位。