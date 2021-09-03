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緯穎砸4.48億元取得馬來西亞土地 預計規劃設廠

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

雲端伺服器大廠緯穎 （6669）今 （3） 日公告，斥資馬幣 6820 萬令吉 （約新台幣 4.48 億元），取得位在馬來西亞柔佛州士乃工業園區兩筆工業土地，將在馬來西亞設立自有伺服器後段組裝廠，服務東南亞地區的客戶，根據規劃，新廠預計 2022 年底完工、2023 年啟用。

緯穎公告將向 SENAI AIRPORT CITY SDN. BHD. 取得兩筆柔佛州士乃工業園區土地，土地大小分別為 51.73 萬平方英尺、84.66 萬平方英尺，將以每平方英尺 50 令吉取得，預計花費馬幣 6820 萬令吉，以支應未來營運所需。

近期馬來西亞疫情嚴峻，持續封城，不過，緯穎指出，在當地衛生局人員陪同下，設廠進度持續進行，預估2022年底可望完成廠區建置、後年啟用，資本支出方面，因規劃建置伺服器後段組裝廠，資本支出並不顯著，預估2021全年資本支出約 10 億元。

緯穎馬來西亞新廠落腳柔佛，距離新加坡邊境僅約 40 分鐘車程，可望就近服務資料中心客戶，包含臉書等大客戶近年都擴大布局亞太市場，選定新加坡、台灣等地設立資料中心，緯穎在馬來西亞設廠，不僅可以服務美系雲端服務供應商大廠，也將擴大東南亞雲端伺服器市場的版圖。

另外，緯穎馬來西亞設立自有後段伺服器組裝廠，除了是因應客戶需求之外，也順應產業鏈降低中國大陸生產比重的趨勢，尤其資料中心有屬地主義的特性，任何資料都應該放置在當地，因此，雲端伺服器廠商，持續在全球布局，就近服務客戶。

對於2021下半年展望？緯穎執行長洪麗甯之前表示，下半年訂單展望比上半年好，但是零組件缺口超過10%，第3季缺口比第2季大，雖然沒有悲觀，但也不敢樂觀，2021全年可以較去年成長，但是能否雙位數成長，必須看材料供應狀況。

她說，2021上半年的材料還有庫存可以掃，到了下半年，庫存可能都掃光了，所以很嚴峻，目前很多活動都在進行，例如尋找替代廠商，大家同心協力，看有什麼辦法，可以做出最大業績。

馬來西亞 雲端服務

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