千億資金將調整 臺灣50指數增富邦媒、刪亞泥

富時羅素公布和證交所編制之臺灣指數系列成分股調整，臺灣50指數將納入富邦媒（8454），剔除亞泥（1102），臺灣高股息指數則無增刪。相關調整於9月17日盤後生效。

另臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為9月22日、23日、24日、27日和28日。而本次資金將調整最多是臺灣50指數相關的元大台灣50（0050）及富邦台50（006208），總規模約2,000億元。

富時羅素依據8月23日資料審核結果如下：

一、臺灣50指數

(一)成分股納入：富邦媒(8454)。

(二)成分股刪除：亞泥(1102)。

(三)候補名單：欣興(3037)、開發金(2883)、群創(3481)、台灣高鐵(2633)、緯穎(6669)。

二、臺灣中型100指數

(一)成分股納入：亞泥(1102)、燁輝(2023)、新唐(4919)、同欣電(6271)。

(二)成分股刪除：富邦媒(8454)、川湖(2059)、神達(3706)、聯合再生(3576)。

(三)候補名單：文曄(3036)、敦泰(3545)、天鈺(4961)、中石化(1314)、南茂(8150)、豐興(2015)、晶豪科(3006)、矽創(8016)、榮運(2607)、榮成(1909)。

三、臺灣資訊科技指數

(一)成分股納入：新唐(4919)、同欣電(6271)。

(二)成分股刪除：神達(3706)。

四、臺灣發達指數

(一)成分股納入：燁輝(2023)。

(二)成分股刪除：川湖(2059)、聯合再生(3576)。

五、臺灣高股息指數

(一)成分股納入：無。

(二)成分股刪除：無