可樂旅遊：團客復甦不到1成 警戒降至1級人潮才會回籠

全台疫情趨緩，假日出遊車潮再現，上周末墾丁就湧進了5萬人潮，帶動當地旅宿訂房率大幅攀升，蟄伏已久的國旅市場似乎出現曙光。不過，對於國旅復甦，旅行社直呼看得到、吃不到。可樂旅遊總經理李季柏表示，8月下旬後，確實看到民眾出遊的需求出來了，風景區車潮、人潮都有復甦，但團體旅遊的市場仍在冷凍庫，復甦的幅度連10%都不到，預期要待警戒降至一級，團體旅遊市場信心才會恢復。

李季柏表示，國內本土疫情爆發之前，可樂旅遊一個月國旅單單團體旅遊就超過4萬人次，目前復甦的幅度連一成都不到，國人目前出遊信心雖已逐漸恢復，但仍限於自駕車、家庭旅遊為主，這是旅行社難以接觸到的市場。旅行社的主力業務團體旅遊因仍受疫情影響有諸多限制，加上民眾對團體出遊仍未感安心，因此復甦步伐緩慢，目前僅票券業務有一些起色，包括餐券、樂園門票等，大概恢復疫情前的兩成左右。

此外，往年4月到10月是離島商機最熱的時候，除了澎湖、金門、馬祖，蘭嶼、綠島也都很夯，但李季柏說，今年因本土疫情，離島全數受到影響，目前離島中像是金門旅客入境還需要快篩，即便想抓住離島旅遊商機的尾巴都有困難。而往年支撐旅行社第4季業績的企業旅遊和獎勵旅遊，今年有不少企業客戶也都宣布停辦，讓團體旅遊市場雪上加霜。

面對國旅團體旅遊復甦牛步的挑戰，可樂旅遊目前採取兩大策略。一是強化和地方政府的合作，可樂旅遊目前與桃園、高雄市府皆有合作專案，透過縣市府的補助，以優惠價格吸引消費者，像是桃園兩日遊僅999元起，高雄冬季旅遊專案2日遊1,988元起。二是推出安心小團專案，為六人即可成行的包車遊程，走訪山林，讓民眾安心旅遊。此外，包括福隆沙雕藝術節或是有名額限制的藍寶石湧泉，也是第4季中國旅的操作重點。