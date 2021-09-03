臺大投資理財三部曲系列課程 學習投資與理財，幫助自己財富加倍

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我們常從各種管道中得到投資理財資訊，卻總覺得霧裡看花，與其聽從許多非專業的理財專員推薦商品，還不如自己學習如何投資理財，如何看懂與看對企業財務營運報表，如何正確評價企業的優劣？考量諸多社會菁英對投資理財專業的需求，臺大進修推廣學院特開辦系列投資理財課程─「投資理財三部曲」，完整地將您在投資理財時應該具備的知能一次到位，本系列課程特聘請臺大等知名財務金融的專業師教導學員如何妥善運用個人的財富，同時介紹各種投資工具，教您看懂財務報表，解析財報風險及企業評價，提昇您在投資、經營、工作上的判斷能力及工具。

【首部曲：「投資理財精修班」】金融的局勢瞬息萬變，理財時應具備正確的觀念和分析的能力，學會用最聰明的策略做最有效的投資，將風險降至最低，將獲利提升至最高。於110年10月25日起開辦「投資理財精修班」課程，由臺大國際企業系所林修葳教授講授，於每週一晚間透過三小時實用導向的課程，本課程為線上授課，介紹各項金融工具，並分析錯誤投資觀念，帶領大家探討投資規劃與風險管理。該班程110年9月30日前報名享早鳥優惠。

【二部曲：「財務報表分析研習班」】要投資、經營事業或從事任何管理工作，都應該具備財務報表分析的能力！臺大進修推廣學院將自110年9月28日起每週二晚間開辦「財務報表分析研習班」，本課程為線上授課，敦邀臺大國際企業學系林修葳教授講授，藉由臺灣、大陸與美國等地的企業會計報表解說以及個案導讀，建立學員對財務報表的完整認識。透過淺顯易懂的方式介紹各項財務報表與指標，讓您輕鬆瞭解企業會計方法差異、資產運用效率指標、投資報酬率指標、市場風險計測等內容，不再對於資產負債表、損益表及現金流量表等公司財務營運狀況分析表件鴨子聽雷，猶如霧裡看花。

【三部曲：「財報分析與企業評價研習班」】「財報分析與企業評價研習班」，以深入探討財務報表分析與公司評價為主軸，涵蓋與評價有關的會計、財務、與企業策略的概念。讓公司經理人更輕鬆打理公司，掌握公司經營狀況，並加以改善，讓投資理財人更容易評價公司。本課程為線上授課，課程特別邀請前臺大財務金融系陳聖賢教授講授，於110年11月2日起每週二晚間授課，用企業評價的方法，解析各種財報組成的要素，強化企業評價分析的能力。課程中將安排學員分組進行個案報告，讓學員能在老師的教導下，充分演練學以致用。該班程110年10月8日前報名享早鳥優惠。

臺大進修推廣學院開辦的理財三部曲─「投資理財精修班」、「財務報表分析研習班」、「財報分析與企業評價研習班」，循序漸進地幫助您解出這團財務報表數字迷惑，建立正確投資判斷，提昇您財富管理的能力。課程現正招生中，凡有興趣者皆可報名參加。於早鳥期間完成報名繳費者還可另享學費優惠。更多相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】-- >財務金融課程頁面查詢或洽 (02)2362-0502。

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