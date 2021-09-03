快訊

實聯制爭議未解：政府和電信業者誰有操控權？

21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

六名奧運健將助陣 台酒金牌英雄罐上市

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
台酒「金牌英雄罐」正式發售，由體操李智凱、射擊吳佳穎、游泳王冠閎、拳擊林郁婷、射箭雷千瑩以及田徑陳奎儒等六名奧運健將助陣。圖／台酒提供
台酒「金牌英雄罐」正式發售，由體操李智凱、射擊吳佳穎、游泳王冠閎、拳擊林郁婷、射箭雷千瑩以及田徑陳奎儒等六名奧運健將助陣。圖／台酒提供

台灣菸酒公司今（3）日表示，近期已為本次奧運推出第三波限量包裝「金牌英雄罐」，透過中華奧會的授權，體操李智凱、射擊吳佳穎、游泳王冠閎、拳擊林郁婷、射箭雷千瑩以及田徑陳奎儒等六名奧運健將，皆登上金牌台啤的包裝，讓消費者回味奧運精彩時刻。

台酒表示，2020東京奧運已經畫下句點，中華奧運代表團此次出征滿載而歸，賽會共獲二金、四銀、六銅佳績，創下我國新紀錄，堪稱史上最強中華隊，即使不是所有選手都能奪牌，但他們的努力已經被大家看見；台酒為致敬奧運國手及所有在背後支持的相關代表團成員，特別推出「金牌英雄罐」，感謝他們讓世界看見台灣。

台酒今年爭取成為中華代表團合作夥伴，本次使用的選手照片，也是由中華奧會所正式授權的團體肖像，並綴以奧運標準五色歡慶彩帶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

東京奧運 台酒 國手

延伸閱讀

李智凱遭罵不過如此 激出強大心理素質東奧奪銀

「王太太」都要暴動啦！天菜王冠閎突秀冰塊腹肌 成紅毯最大亮點

新北全運會紅點設計師製聖火炬 王冠閎扮傳遞手

中職／「證件妹」吳佳穎在家偷練 開球沒挖地瓜

相關新聞

高麗菜好價...菜農又搶種 農糧署亮起紅色警戒

今年8月初大雨蔬菜嚴重水傷，菜價漲翻天，再度引發農民搶種高麗菜，到8月下旬育苗場的出苗量達約594萬株，亮起紅色警戒燈號...

家樂福傳出售 總座王俊超：時間會證明一切

外界提到台灣家樂福出售一事，台灣家樂福總經理王俊超今（3）日表示，「時間會證明一切」；至於大股東統一是否表示意見，他說，...

今年國旅能再報復性出籠？產業界：恐怕期待會落空

去年國旅調查報告顯示，受新冠肺炎疫情衝擊，全年國旅旅次呈現大衰減，僅1.43億人次，較2019年負成長15.54%，創下七年來國旅旅次最少的紀錄，回到2013年的水準，而國旅消費金額也因此大減近450億元，加上疫情期間沒有國際旅客，重創國內各觀光相關產業。

高房價迫使台北人外移 桃園台中長人長屋漲房價

主計總處日前公布去年度各區域常住人口及住宅統計資料，並比較2010年以來、十年的人口及住宅變化量，全國住宅十年量增11....

電商賣貨、推金融商品 這樣玩AI不冰冷又精準

商周百大顧問團不斷電直播，每天邀請一位企業經營者，用45分鐘闡述一個營運觀念。以人為本、以人為核心的AI，且考慮到社會責任、道德範圍，將會是下一輪人工智慧的主戰場。

趨勢觀察／電商為王 翻轉零售風貌

根據FactSet資料指出，「過去一年亞馬遜（Amazon）營收6,100多億美元，沃爾瑪（Walmart）的銷售額約為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。