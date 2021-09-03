六名奧運健將助陣 台酒金牌英雄罐上市

台灣菸酒公司今（3）日表示，近期已為本次奧運推出第三波限量包裝「金牌英雄罐」，透過中華奧會的授權，體操李智凱、射擊吳佳穎、游泳王冠閎、拳擊林郁婷、射箭雷千瑩以及田徑陳奎儒等六名奧運健將，皆登上金牌台啤的包裝，讓消費者回味奧運精彩時刻。

台酒表示，2020東京奧運已經畫下句點，中華奧運代表團此次出征滿載而歸，賽會共獲二金、四銀、六銅佳績，創下我國新紀錄，堪稱史上最強中華隊，即使不是所有選手都能奪牌，但他們的努力已經被大家看見；台酒為致敬奧運國手及所有在背後支持的相關代表團成員，特別推出「金牌英雄罐」，感謝他們讓世界看見台灣。

台酒今年爭取成為中華代表團合作夥伴，本次使用的選手照片，也是由中華奧會所正式授權的團體肖像，並綴以奧運標準五色歡慶彩帶。

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