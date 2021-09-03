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貨櫃運價SCFI指數走揚 運價再創新高

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

繼之前SCFI貨櫃運價綜合指數達4385.62點，續創歷史新高後，本周4502.65點，再創新高，周漲幅2.67%，還是新高。又以遠東到美西線的運價漲幅5.33%最高，每FEU（40呎櫃）達到5,949美元；遠東到美東線每FEU 1萬1,648美元，漲幅4.58%，再挑戰運價天價。

至於遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價持續下跌3週後回升，以7,443美元，小漲1.06%，這也使得本周SCFI各航線的運價全面走揚。

業界指出，疫情改變全球物流供應鏈，各地港口人力短缺等，造成歐、美大塞港的情況非常嚴重，讓全球海運市場一船難求，船舶都在各港口排隊等進港，使得全球船舶數量在短時間急缺，造成各市場需求大、供給少，近洋、遠洋線的貨櫃運價一起漲。

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