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慧洋8月營收17.08億元 續創新高

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

慧洋海運（2637）2021年8月合併營收為新台幣17.08億元，續創新高，累計前8月合併營收達112.7億元。

慧洋同步公告自結獲利，8月份波羅的海乾散貨指數突破4000點，為11年以來新高，帶動單月營業利益7.89億元，營益率亦同步創高達46%，稅前盈餘為6.88億元，自結每股稅前盈餘為0.92元。累計前8月稅前盈餘為37.94億元，自結每股稅前盈餘為5.08元。

慧洋表示，中印兩國疫情再起導致塞港問題惡化，近期雖稍有緩解，然仍因整體市場供需失衡，使運價居高不下，也推升8月份BDI指數飆破4000點，為2010年5月以來最高紀錄；展望後市，美中兩國有意持續擴大基礎建設，再加上市場即將進入第四季傳統旺季，預期慧洋營收獲利將持續走揚，再創新高。

慧洋今年已順利交付7艘最新節能散裝船舶，並處分9艘老舊船舶，後續也將持續視市場狀況處份船舶，以優化船隊競爭力，公司目前船隊總數為136艘，平均船齡7.1年，預計未來三年還將交付13艘環保節能新船，持續朝業界規模最大的節能船隊為目標前進。

而為對應船舶運價與指數現況，慧洋近期亦上修全年換約漲幅至71%，慧洋進一步指出，7、8月適逢歐美地區暑假期間，在過去一向是散裝航運的淡季，然而今年度可觀察到指數非但沒有下滑，反而保持穩定向上的趨勢，因此市場對於下半年乃至明年初的展望，仍維持樂觀態度。

由於過去三、五年新造船數量偏低，而疫情過後運量大幅回補、塞港問題難解、美中兩國擴大基礎建設帶動原物料與大宗物資需求，加上國際海事組織（IMO）對最新環保法規之碳排放規定將於2023年正式上路，預計將影響海上約八成船舶，勢必將海上運輸使供需失衡成為常態，而慧洋過去維持一貫汰舊換新策略，效益即將大幅顯現。

慧洋 營收

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