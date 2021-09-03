晶碩8月營收受船期影響不如預期 但仍寫史上第三高

晶碩（6491）公告8月營收4.76億元，年增36.19%、月增9.95%，創下今年以來次高，也是歷史第三高，累計前8月營收34.36 億元，年增57.30%，不過，因市場原預期，晶碩8月營收可望衝破5億元，在營收不如預期影響下，晶碩今日股價開低走低，收盤股價下跌逾5%。

晶碩表示，8月營收因船期因素，影響部分月底出貨認列，將遞延到9月顯現，目前9月、10月、11月訂單情形均呈樂觀，營收有望逐步走高，對全年逐季成長看法不變。主要是今年大陸雙11購物節需求樂觀，訂單能見度高，整體市場表現好過去年，目前產能皆是滿載，也因此第3季持續擴充產線因應，招工進行生產。

法人表示，晶碩受惠大陸市場維持強勁成長，加上雙11拉貨潮將啟動，力保短期營運動能成長無虞。此外，就客戶結構來看，晶碩日本、大陸客戶不少屬於市場後起品牌新秀，受疫情影響低於實體通路和國際品牌，因此，近兩年營運能逆勢成長。

法人表示，由於目前大陸隱形眼鏡滲透率僅10%，代工市場仍有極大潛力，提供晶碩中長期營運成長動能。此外，矽水膠產品8月底已進軍歐洲市場，雖然初期營收貢獻十分有限，但仍具指標意義。

晶碩今年上半年來自大陸的營收比重已超越日本，主要是彩片拉貨力道成長，下半年在雙11的助陣下，比重有機會進一步拉升。晶碩也持續深化兩岸通路布局，其中，台灣仍以實體通路為主，大陸市場則將主力放在電商。