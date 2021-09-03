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高房價迫使台北人外移 桃園台中長人長屋漲房價

聯合報 / 記者何醒邦／即時報導

主計總處日前公布去年度各區域常住人口及住宅統計資料，並比較2010年以來、十年的人口及住宅變化量，全國住宅十年量增11.4%，但人口僅增3.1%，不過桃園市及台中市的常住人口及住宅量增幅都在11%以上，是這十年來「長人又長房」的都會區。而台北市人口數減幅最多，住宅量增幅最少。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，桃園市及台中市建設話題多、重劃區多、新建案多，且就機能、房價或租金，與雙北相較下CP值高，常住人口明顯成長也帶動區域活絡。

「常住人口」指在所查戶內具有經常居住事實，只要實際居住6個月或預期居住6個月以上的人口都在範圍內。六都中僅台北市及高雄市十年來常住人口減少，台北市量減2%最多，高雄市減少1.6%，反觀桃園市十年常住人口增加11.4%，台中市也量增11.1%、人口超過300萬，台中躍居人口第二多都會區，呈現明顯對比。

在住宅量變化上，六都十年來住宅量增加幅度不一，台北市僅3.6%最少，是六都中唯一增幅未超過10%，增幅最多為桃園市18.4%，其次為台中市14.0%，高雄市雖然人口減少，但住宅量也有10.8%的漲幅，去年突破110萬戶。

郎美囡分析，近幾年南部房市在資金效益與重大建設帶動，加上房價基期低，建商推案相當踴躍，但高雄就業狀況仍待改善也使得人口無法回流，十年來人口數已被台中市追過。而台北市高房價與高消費迫使買盤外移，讓新北市及桃園市的居住人口及住宅買氣穩定成長，且台北市地少整合難，也使得住宅量增有限。

房價 重劃區

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