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航商正德搶市 訂造2艘4萬噸輕便型散裝船

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導

散裝船航商正德（2641）昨 (2)日與日本三井物產(Mitsui)簽約，訂造2艘4萬噸輕便型高效節能散裝船，總金額約6,000萬美元（約新台幣16.8億元），預計2023年上半年交船。董事長蔡邦權表示，將持續擴展船隊規模，今年還有再訂造兩艘同型船。

昨日的簽約儀式是採視訊方式進行，由正德董事長蔡邦權和日本三井物產主管代表雙方簽字，兩艘新船將交由三井旗下的新萊島造船廠株式會社（Shin KurushimaDockyard）建造。

蔡邦權表示，公司自1997年成立以來，截至目前為止，已擁有18艘自有船和3艘合資船，船隻噸位從1萬噸到5.3 萬噸不等，此次與日本三井物產合作是項新的里程碑，規劃後續還會再造2艘4萬噸輕便型高效節能船。

正德今年上半年合併營收4.89億元，年增63.3%，毛利率28.3%，稅後純益1億元，年增249%，EPS為0.66元，由於海上運輸需求持續升溫，下半年運價仍有向上的空間，正德樂觀看待今年全年營運表現。

該公司並指出，近期大陸、印度、越南、馬來西亞等地區疫情嚴峻，以及大陸舟山、寧波領港分流上班、天津塞港，加上加油、等待裝卸貨、PCR檢測，船員更替困擾等影響，貨櫃運力已減少30%以上，並使得貨櫃供需失衡外溢到散裝，目前具備載運貨櫃的多功能散雜貨輪成為搶手貨。

觀察現階段航運供需、疫情變化及後疫情時代需求，航運景氣上揚起碼應可維持到2024年，缺船缺櫃狀況才能紓解。

值得注意的，迄今散裝輕便型新船訂單數僅量的增幅低於10%以下，相較過去10年間各船型運力增幅約15%以上，明顯偏低，加上環保新規陸續上路，老舊船舶航行時必須減速甚至提前淘汰，保守估計要達到供需平衡需要幾年時間。

疫情 日本

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