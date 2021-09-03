快訊

傳呼吸不順送醫 國民黨立委陳以信臉書報平安：我很好

已上學2天！桃園機師兒子確診 2800師生今篩檢停課14天

Nespresso台灣首位咖啡永續大使 由許瑋甯擔任

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

瑞士咖啡領導品牌Nespresso致力提供消費者極致美好的咖啡體驗，更倡導在地回收再生永續，以創造共享價值為一切行動核心。隨後疫情時代社會大眾永續意識加速崛起，Nespresso 更積極邀請大家響應回收永續行動，邀請形象知性優雅，在戲劇、演藝領域屢創佳績的知名演員－許瑋甯，擔任Nespresso台灣首位咖啡永續大使。

以自身行動作為典範，展開與台灣土地的永續對話，期盼帶領咖啡愛好者一同踏上咖啡完美「鋁」程，讓每杯咖啡從產地、製程、品飲到回收都充分發揮正向影響力。

為響應首位咖啡永續大使許瑋甯的永續行動，即日起至11月1日止，凡前往精品店或百貨專櫃回收一袋膠囊，並參加Nespresso會員集點活動指定回收任務，除了可獲得電子護照點數，還有機會抽中多項限量永續好禮。

許瑋甯認為，享受Nespresso咖啡不僅僅是一種生活品味，也是永續行動的支持，希望影響更多人一起採取行動開始改變。推廣永續最困難的一環，她說：「很多人都有回收環保的概念，但卻很容易放過當下萌起的永續念頭，擔任Nespresso咖啡永續大使最重要的目標就是希望影響更多人，一起採取行動開始改變」。走向世界的「共好」時代，

Nespresso不斷串聯各界的力量，持續投入咖啡永續發展，承諾將於2022年達成100％碳中和目標，建立更完善的咖啡完美「鋁」程。Nespresso傾心關懷成就每一杯獨特咖啡，不僅攜手咖啡工匠發掘珍稀風味，更進一步關懷產地，採購來自AAA永續品質計畫的咖啡，有效改善咖啡農的生活，更保護咖啡種植環境。

此外，Nespresso於台灣市場積極拓展膠囊回收通路，至今已設立超過2,000個咖啡膠囊回收據點，消費者除了可以前往全台精品店或百貨櫃位回收外，凡於官網或客服以1元加購膠囊專用回收袋，亦可使用郵局i郵箱24小時免郵資回收服務輕鬆響應永續行動。

Nespresso持續實踐品牌永續使命，自2020年起陸續更新家用膠囊包裝，研發使用80%「再生鋁」膠囊，每顆膠囊將再減少9.2%鋁材使用，預計於2021年底前完成全系列33款家用咖啡膠囊包裝更新，以行動提升商品永續力。

Nespresso也不忘發揮回收咖啡渣再生用途，透過與在地實驗農場及台灣大學園藝系合作，孕育數十種鮮甜有機蔬果花卉，同時探索Nespresso 回收咖啡渣對在地有機農業發展的機會及助益，極大化每一顆咖啡膠囊的永續價值。

咖啡 許瑋甯

延伸閱讀

咖啡精釀啤酒新登場 百年台啤跨界合作創新好風味

3大限時優惠！7-11咖啡&現萃茶「第2杯半價」、哈根達斯冰沙「買1送1」慶開學

「當男人戀愛時」編劇簡持中病逝 享年36歲

從林心如手上接棒 許瑋甯擔任世新上海碩專班學生會長

相關新聞

電商賣貨、推金融商品 這樣玩AI不冰冷又精準

商周百大顧問團不斷電直播，每天邀請一位企業經營者，用45分鐘闡述一個營運觀念。以人為本、以人為核心的AI，且考慮到社會責任、道德範圍，將會是下一輪人工智慧的主戰場。

高麗菜好價...菜農又搶種 農糧署亮起紅色警戒

今年8月初大雨蔬菜嚴重水傷，菜價漲翻天，再度引發農民搶種高麗菜，到8月下旬育苗場的出苗量達約594萬株，亮起紅色警戒燈號...

高房價迫使台北人外移 桃園台中長人長屋漲房價

主計總處日前公布去年度各區域常住人口及住宅統計資料，並比較2010年以來、十年的人口及住宅變化量，全國住宅十年量增11....

趨勢觀察／電商為王 翻轉零售風貌

根據FactSet資料指出，「過去一年亞馬遜（Amazon）營收6,100多億美元，沃爾瑪（Walmart）的銷售額約為...

精實管理／自主保養 提升產能

「故障損失」是指機器設備在無預期的情況下，停止生產動作的產能損失。大多數的工廠雖說有實施預防保養，但其故障損失仍然有約5...

管理前哨站／5R策略 搶攻疫後商機

美國拜登政府面對全球新形勢、新趨勢的挑戰，哈佛大學教授，同時也是新政府外交策士艾利森（Graham T. Allison...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。