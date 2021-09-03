高麗菜好價...菜農又搶種 農糧署亮起紅色警戒

今年8月初大雨蔬菜嚴重水傷，菜價漲翻天，再度引發農民搶種高麗菜，到8月下旬育苗場的出苗量達約594萬株，亮起紅色警戒燈號，已有農民擔心「紫爆（超種）」是600萬株以上，要跨過門檻不難，希望農政單位早日控管；農糧署今天表示，目前天氣熱又經常下雨，產量應該不會太高，目前狀況還可以。

高麗菜是親民的大宗蔬菜，入夏後，平地高麗菜產季結束，全靠高山高麗菜供應消費市場所需，天候狀況不佳影響交通運輸時，高山高麗菜價格即上漲，8月初大雨後，果菜市場高麗菜批發均價維持每公斤40元，上價50元至60元，跟農曆春節後至清明節前的每公斤5元至10元低檔行情相比，有雲壤之別。

育苗場從出貨量發現，目前高麗菜苗的訂苗量比去年同期多兩成。台灣蔬菜育苗協會理事、博華蔬菜育苗地場長謝悉文說，先前高麗菜便宜，農民紛紛踩煞車，沒領取預訂的菜苗，8月大雨過後，高麗菜價大漲，不但先前的被領取一空，農民躍踴下單預購菜苗，育苗場目前相當忙碌。

農民洪寶評表示，台灣夏、秋兩季天氣炎熱，通常9月中旬以前種的高麗菜65天到70天即可採收，農民都希望早一點採收賣得好價錢，今年第一批平地高麗菜已在8月上旬種植，大概10月初採收，8月10日以後訂高麗菜苗的大概等40天後才有貨。

根據農糧署「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」顯示，今年8 月下旬甘藍（高麗菜）育苗場售出種苗594.7萬株，已達540萬株到600萬株之間的紅色警戒，跟最近3年內相比，今年高麗菜種苗售出量成長14%。

農糧署蔬菜花卉科指出，每年8月初到翌年2月農糧署都會注意高麗菜種苗售出量，高麗菜喜歡涼冷天氣，8月到10月偏熱，這段時間種植，單位產量不會太高，而且今年入秋經常下雨，可能影響產量，農糧署認為現在的種植量還好。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文說，地球氣候變遷讓農政單位和農民很難預測農作物產量，以去年為例，農糧署提早在10月發布高麗菜超種警訊，不少農民主動耕鋤，誰知元月底到2月冷氣團接連報到，大量蔬菜凍傷，高麗菜批發均價每公斤40元以上，結果農民埋怨配合政策「嘸賺到」。