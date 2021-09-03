三多加持！桃園、台中未來房市可期

主計總處近期發布2020年常住人口及住宅統計，觀察十年來變化，全國住宅總數十年間有11.4%的增幅，但人口僅微增3.1%。而桃園及台中的常住人口及住宅量皆在11.1%以上，房仲專家說明，主要因這兩區有話題多、重劃區多和新建案多的「三多」加持。

主計總處統計之「常住人口」指在所查戶內具有經常居住事實，並實際居住六個月或預期居住六個月以上的人。

綜覽常住人口，六都中僅台北市及高雄市十年來常住人口減少，台北市量減2.0%，高雄市減少1.6%，反觀桃園市常住人口十年來增加11.4%，台中市量增11.1%、一躍超出300萬人，躍居人口第二多都會區，呈現明顯對比。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，桃園市及台中市具話題多、重劃區多、新建案多的「三多」加持，且就機能、房價或租金，與雙北相比性價比高，常住人口明顯成長也帶動區域活絡。

郎美囡分析南部房市，近年來房價基期低，在資金效益與重大建設的帶動下，建商推案相當踴躍，唯高雄就業狀況仍待改善，人口難以回流，十年間人口數已被台中市追過、讓出人口第二多都會區的寶座。

在住宅量變化上，十年來六都的住宅量增幅不一，台北市僅3.6%，是六都中唯一增幅未超過10%。而增幅最多的為桃園市18.4%，其次是台中市14%，高雄市雖然人口稍減，但住宅數也有10.8%的漲幅，去年突破110萬戶。

郎美囡說，台北市的高房價與高消費迫使買盤外移，加速外溢效應，使北北桃生活圈的新北市及桃園市受惠，居住人口及住宅買氣穩定成長，且台北市土地稀缺、整合難度高，住宅量增有限。