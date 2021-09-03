陸股急跌後陸續反彈 法人:把握大中華市場低檔進場

近期中國一系列監管政策，陸續針對醫藥、地產、教育、網路科技等類股整頓，相關標的急跌修正後陸續反彈。投信法人表示，短期急跌提供投資人進場機會，鑑於中國市場評價面處於相對低檔，投資人可趁機定期定額布局大中華基金。

儘管近期監管政策干擾，今年以來大中華基金表現領先族群仍有5%以上的正報酬表現。永豐中國經濟建設基金經理人盧正穎表示，今年影響大中華市場的主要因素有三，包括中美貿易局面的變化、總體經濟下行及第3季監管政策的執行等，以近期政策面的影響評估，長期對於縮小貧富差距的環境是好的，但在短線則造成股市較大的動盪，同時也提供投資人低檔進場的機會。中國監管政策朝向共同富裕目標推進，有助中國長線財富結構調整，目前全球貨幣環境仍處寬鬆，陸股歷經激烈修正後，再大跌的機率降低，目前整體大中華市場仍處相對低檔，建議採取定期定額策略布局大中華基金。

對於相關政策調整的意義，盧正穎分析，習近平在近期會議提及，擴大中等收入族群比重，中國「共同富裕」目標並不是非自願的重新分配人們現有的財富，與過往的共產主義並不相同，中國政府喊出「第三次財富重分配」，也帶動企業自願性捐贈，如騰訊啟動的「共同富裕專項計劃」，宣布出資人民幣500億元扶助低收入者，預料中國政府會將由經濟成長轉向經濟分配，並且透過加強監管來反制大型企業壟斷市場的財富不均。

盧正穎指出，監管風波再度讓投資人意識到「政策風險」與「政策紅利」是投資中國最重要考量，從中國長期的科技發展和經濟成長重點項目觀察，投資中國的長期主題包括半導體、新能源、電動車產業鏈等，這些都不是一年、兩年的題材，而是五年、十年以上的重要投資焦點，此外，監管所造成的新經濟題材修正壓力，但這些都還是整體環境消費的主流，修正達一定幅度後，仍是長線資金追蹤的重點。

永豐中國經濟建設基金投資標的著重中國政府重點培植產業及長期趨勢，靈活配置於中國、台灣、香港兩岸三地，盧正穎指出，中國十四五政策大力扶植如新能源、電動車、碳中和等題材，持續受惠於政策利多，是現階段基金配置重點，研判在未來三至六個月，市場逐漸消化政策面干擾因素，大中華股市成長可期，建議把握股價低檔定期定額長線投資。