實登2.0上路兩個月 民眾認為最大優點是這個

實價登錄2.0上路至今滿兩個月，台灣房屋集團「實價登錄2.0使用經驗調查」結果顯示，今年有購屋意願的民眾，9成有使用過政府實價登錄網站，有7成左右民眾另以「房地產查價平台」和「房仲官方網站」等管道，來掌握房地產價格資訊，透過房仲或代銷業者提供，也有近6成。

另外，超過9成的人認為，實價登錄2.0上路後最大的優點，就是資訊透明幫助議價，其次為預售屋揭露更即時、預售資訊完整明確。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府自2012年實施實價登錄，不動產買賣案件必須向主管機關申報登錄成交案件實際資訊，如今已經施行9年，實價2.0針對預售屋交易的全面納管並即時申報，是一大里程碑。

新制一改過去預售屋往往要兩、三年後才會公布交易資訊的拖延狀況，縮短到30日內就得申報，且交易揭露資訊去識別化，能讓民眾對市場價格有初步的瞭解，在做購屋預算規畫和出價時，也有更明確的參考依據，可縮短買賣雙方的過度期待和拉鋸時間。

不過民眾也認為實價揭露仍未臻完善，包括部分交易沒有揭露、缺乏社區關鍵字搜尋、進階篩選操作不便，產品類別定義模糊等，都有待改進。