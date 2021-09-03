哪裡房市有潛力？一表看懂六都誰強誰弱

主計總處近日公布最新109年住宅及常住人口統計，十年來，桃園市住宅增加18%最多，其次為台中市14%。人口方面，也以桃園成長11.4%最多，其次也是台中11.1%。這兩都會區可說是這十年來長人、長房、又漲房價的都會區。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，桃園市及台中市有話題多、重劃區多、新建案多，「三多」加持，且就機能、房價、租金，與雙北相比性價比高，常住人口明顯成長也帶動區域活絡。

人口及住宅普查十年辦一次，其中常住人口指在所查戶內，實際居住六個月或預期居住六個月以上。

六都中僅台北市及高雄市十年來常住人口減少，台北市量減2%，約5萬人，高雄市減少1.6%，約4.3萬人。

桃園市十年常住人口增加11.4%最多，台中市11.1%雖居次，但人口從十年前270萬，一舉超過300萬，躍居人口第二多都會區。

在住宅量變化上，六都十年來住宅量增加幅度不一，台北市僅3.6%，是六都中唯一增幅未超過10%，增幅最多為桃園市18.4%，其次為台中市14%，高雄市雖然人口減少，但住宅量也有10.8%的漲幅，去年突破110萬戶。

郎美囡分析，近幾年南部房市受資金效益與重大建設帶動，加上房價基期低，建商推案相當踴躍，但高雄就業狀況未明顯改善，也使得人口無法回流，十年來人口數已被台中市追過。

台北市高房價與高消費迫使買盤外移，讓新北及桃園居住人口及住宅買氣穩定成長，且台北市地少整合難，也使得住宅量增有限。