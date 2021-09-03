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SOGO攻金字塔頂端族群 今舉行VIP茶會

經濟日報 / 記者楊涵婷／即時報導

SOGO復興館昨（2）日表示，由於網購搶食少女裝市場，SOGO轉攻金字塔頂端族群。今（3）日舉行VIP茶會。SOGO復興館本月12日將由三家台灣設計師品牌一La Feta、黃淑琦及TAN＆LUCIANA接續演譯秋冬新品。預計今年銷售額同去年超台北101。

SOGO復興館營業第二部經理何瑞珠則表示，8月份女裝業績與去年同期相比已恢復八成以上。3樓的營業額一年上看7億元。她表示，輕奢商品受疫情影響最少，因其平均單價較低，約1萬元左右。去年也得益於三倍券而有兩位數成長，4樓今年也開始導入輕奢商品，如小型珠寶、手飾等，適合上班族、女學生配戴。

何瑞珠說，今年5樓也進行全新升級，不再增加少女裝品牌，因為相關銷售容易被網路購物取代，少女裝銷售衰退已持續7-8年，故引進設計師品牌，如歐美、日系知名設計。由於現在服飾銷售目標客群轉攻上班族，如今僅剩五、六家少女裝服飾店。

業者預期今年總體業績成長4-5%。對10月份的預期則較為保守，因為主顧客通常會等到周年慶時才報復消費。回顧去年三倍券發放後情況，何瑞珠說，與數位券相比，收到實體券較多。原本今年Q1業績有雙位數成長，近20%，但5-6月疫情讓成長幅度衰退，8月份與去年持平，預計11月份周年慶及五倍券挹注後今年復興館業績可年增4-5%。

回顧近期女裝業績，何瑞珠表示，7月份與去年同期相比已恢復六成；8月份恢復八成，其中，去年8月因有三倍券加持，業績很好，所以今年在尚未振興的狀態下能恢復八成實屬不易；今年內衣銷售，6月份因疫情嚴峻業績不到去年同期20%。去年總體銷售業績全台百貨第二高，已超過台北101，今年應該也是在其之上。

SOGO 疫情

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