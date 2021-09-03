SOGO復興館改裝登場 前8月精品業績年增三成

SOGO復興館昨（2）日宣布5樓改裝完成全新登場！全樓層16家品牌以全新樣貌呈現。SOGO單樓層營業額一年上看7億元。復興館4、5樓分別砸1000萬、200萬元改裝，年初預計今年總體營收成長10%，因疫情影響降至4-5%。

復興館店長許淑賢表示，復興館8月業績，年減0.8%，精品以外業績已恢復八成。尤其8樓的家電類商品，在疫情期間銷售量相當穩定。此外，4樓引進新品牌—日系輕奢珠寶ete、歐系品牌LANCASTER，地下1樓引進頂級保養品牌—VALMONT，增添商品豐富度。

許淑賢觀察發現，國際精品大者恆大的趨勢愈來愈明顯，5月份開始因疫情嚴峻；6月份無論國際大牌或是本地品牌業績全部重摔；7月份國際精品則已開始呈現正成長；8月份國際精品銷售年增16-19%。總體來看，今年1-8月精品銷售年增三成，來客數年增2-3萬，1-8月單國際精品大牌，客數即增加1萬多人。

同時，國際精品也帶動其上下樓層銷售，連頂級香氛之高單價消費成長也不比化妝品差。業績方面，許淑賢表示，8月份跟去年相比為持平狀態，相信9月份會較去年為佳。關於明日即將舉行的VIP茶會，店長表示將不以業績為主導，而是希望能與顧客維持長久而穩定的關係，使顧客能輕鬆沒有購物壓力地參與活動。未來三年內也會再拓展國際精品品牌數。

SOGO復興館營業第三部兼任營業第一部經理許正照表示，今年復興館1-8月精品銷售年增三成。尤其是國際品牌精品，舉例來說，國際大牌Cartier，在6、7月因改裝沒有營業時，也有年增三成左右的表現。其內裝改成白色大理石，以更輕盈的形象迎接年輕消費客層。

業者也發現到，消費者對精品的渴望勝於對疫情的恐懼。因疫情影響，消費者不能出國買精品對於國內通路而言是很大的助力。疫情改變了消費結構，讓投資人對國外精品的需求移轉至國內。此期間訂貨量近乎兩倍，只要最新品一到貨聯絡熟悉顧客，他們就會來買。未來的重頭戲是即將到來的周年慶，預計在11月份，主軸放在在地消費。

對於即將發行的五倍券，許正照表示，由去年情況看來，振興券對精品銷售的挹注有限，因為精品屬於高單價品，千元振興券，消費者較願意使用其購買如化妝品及家電類必需品。

母集團遠百（2903）董事長徐旭東日前即表示，若政府發放新一輪消費券產生的擴大價值效果，相較現金更能刺激經濟。副總經理湯治亞則說，去年因得益於振興券，消費成長4-6%。