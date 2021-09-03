台泥推混凝土履歷制度 獲亞洲CSR綠色領導獎

亞洲年度CSR指標大獎「AREA亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards）」昨日（2）揭曉，台泥（1101）建置推動「混凝土履歷制度」，榮獲2021「綠色領導獎（Green Leadership）」肯定。

台泥董事長張安平說：水泥和混凝土是全世界使用最普遍的建築材料，亦是取自於大地，用之於人類文明的事業，而石灰石原料在製造過程中所排放的二氧化碳，為水泥產業與環境取得平衡最重要的責任與挑戰。這次獲獎的台泥預拌混凝土履歷制度，結合低碳、安全與創新三大特色，致力開發友善環境、對客戶負責任之永續產品。

昨天傍晚舉行的線上頒獎典禮，由台泥資深副總黃健強代表受獎，黃健強表示，「預拌混凝土是台泥的本業之一」。為永續發展，台泥全台製品廠已取得ISO 14001環境管理、ISO 45001職安管理認證，以及TCRI產品履歷驗證證書，嚴謹掌控生產端品管，進而提升產品履歷制度之公信力。

在碳排放管理，2019年建置台灣水泥產品類別標準（PCR），2020年取得台灣第一張水泥產品碳標籤，並持續自主碳盤查與減碳，預計今年下半年將取得減碳標籤。台泥比照食品安全等級替產品安全把關，混凝土六大原料均通過第三方驗證，並完整揭露組成成分與配比資料，客戶只要掃瞄QRCode，便可即時掌握混凝土的最新檢驗報告及工程進度。

產品履歷制度獲客戶好評，並持續創新升級，與財團法人臺灣營建研究院（TCRI）合作，除針對品質和製程進行第三方認證，更導入數位治理工具精準控管，以AI智能演算法進行品質變異分析，針對產品強度變化判讀，並委託TCRI針對各廠每月原料、出貨內容進行品質等級評鑑，客戶可具體掌握所有使用過程中，混凝土產品的品質變化趨勢。此外，台泥作為台灣營建業重要夥伴，除研發與環境相容的低碳產品，台泥也鼓勵混凝土客戶與建商申請綠建築認證，邁向永續建築的新里程。

製品廠陸續設立太陽能發電設施自發自用綠電，實行綠色採購，規劃導入台泥研發的AI減碳管理系統，並將持續精進車輛管理與人員教育訓練，強化供貨服務與品管能力。台泥研究室也擴大編制，投入逾億元預算打造TAF認證之混凝土專業實驗室，完工後可每月進行原物料與混凝土產品檢驗，增加檢驗頻率，全面提升產品品質。在極端氣候常態化之際，全台製品廠更已全數設置雨水及製程用水回收循環淨化設備，100%水資源不外排、不浪費，回收後使用於廠區清潔、拌和設備及車輛清洗等，提早因應氣候變遷未知之環境風險與挑戰。

台泥集團今年邁進75年，公司提出「全面氣候承諾」與「全面關懷承諾」兩大核心價值。身為水泥產業龍頭，台泥努力尋找人類文明發展和大自然之間的平衡，2020年台泥與全世界水泥及混凝土協會GCCA共同承諾2050年混凝土邁向碳中和目標，並負責提供台灣水泥產業未來30年脫碳策略與可能路徑，實踐聯合國氣候行動和永續城市目標。台泥積極透過公開透明的履歷制度，與B2C溝通的碳標籤，善盡產品社會責任，強化對原料、產品品質的堅持與信心。