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歐盟今年醫材法規升級 太醫取得歐盟CE MDR認證

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

太醫（4126）今（2）日宣布，隨著歐盟醫材法規今年5月起升級，公司透過歐盟醫材第三方認可單位DNV的查核後，取得DNV核發全亞洲首家，同時也是全球第二家取得歐盟CE MDR證書的醫療器材製造商。

歐盟醫療器材指令從今年5月起，將由原本的MDD正式升級為新的醫療器材法MDR，這項認證資格為強制性，但是歐盟提供各醫材廠轉換時期到2024年。

太醫表示，隨著歐盟推出了CE MDR認證，也宣告了歐盟對醫療器材設下更加嚴苛的管理規範。為了轉換成MDR，未來進軍歐盟的醫療器材製造商，必須更強化臨床評估、品質管理系統、上市後監管以及上市後臨床追蹤等。

MDR對各個醫材廠要求的文件，不只包括符合性評鑑和上市後程序的技術文件，也包括提供給器材使用者和一般大眾由EUDAMED（醫療器材單一識別系統）資料庫取得的文件，數量遠比現行的MDD要來得多，以確保產品資訊的透明度並提高監管的可追溯性。

據估計，為符合醫療器材協調小組MDCG發布的新指南，醫療器材製造商須花費比過往高出2到4倍的工作時間。

太平洋醫材是國內拋棄式醫療用耗材、醫療用氣體儀器設備、及醫院工程設計規劃及施工的大廠，集開發設計、生產製造及銷售服務於一體，產品更取得全世界多國認證，外銷歐、美、日等國家及地區。

DNV成立於1864年，已深耕台灣市場數十年，在各個產業中均擁有廣大的客戶群，並協助本土醫材製造商取得歐盟、美加、日本、澳洲、巴西等相關認證，亦提供全球性各項領域相關的驗證服務，DNV為歐盟MDR第三方認可單位（Notified Body）。

歐盟 醫療器材 醫材

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