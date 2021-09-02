漢堡賣到拿獎！ 摩斯榮獲「亞洲企業社會責任獎」

安心食品（1259）旗下代理的知名品牌摩斯漢堡，一向注重企業社會責任，執行成果受到國際高度肯定，今（2）日榮獲2021年第十一屆「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）」－「健康衛生推廣獎」(Health promotion)。

安心食品指出，「亞洲企業社會責任獎」(AREA) 自2011年起由亞洲領導企業社會責任的非政府組織「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）所舉辦，旨在認可和表彰永續發展和實踐社會責任的亞洲企業和商業領袖，被視為亞洲地區CSR指標大獎之一，安心食品(摩斯漢堡)首度參賽即獲佳績。

受到新冠肺炎疫情影響，亞洲最受推崇的「亞洲企業社會責任獎」(AREA)今年改由線上舉辦，安心食品(摩斯漢堡)安心食品董事長林建元林表示，很榮幸此次能夠獲得「亞洲企業社會責任獎」中的「健康衛生推廣獎」，安心食品(摩斯漢堡) 對於推廣「兒童食育活動」一直非常重視，摩斯漢堡自2006年開始舉辦「兒童食育活動」，推廣健康飲食至今長達15年的時間，此次透過國際獲獎平台，讓全球更多喜愛摩斯漢堡的消費者了解摩斯漢堡致力於永續發展的實踐。

安心食品的經營理念就是以永續發展為導向的「貢獻人類、貢獻社會」，以確保食品安全為己任，落實「綠色三合一採購」政策，為了讓顧客享受到更完美的用餐體驗，安心將「生產履歷」結合「在地食材」與「契作農場」，建立完整供應鏈。同時針對公司治理、環境、社會(ESG)等各個面向，用心把每個面向與環節做到最好，秉持著與社會共好的精神，邁向永續的發展。