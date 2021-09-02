甩開疫情干擾？ 8月新屋市場人流、成交增五成

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，8月分數續增至38分，較7月（32.6分）勁揚5.4分，分數連續兩個月走升，對應燈號則連兩個月亮黃藍燈。風向球六大構成項目中，只有待售建案個數一項分數下滑，預售推案量、新成屋戶數、議價率、來客組數與成交組數等五項分數全都上揚。

住展雜誌研發長何世昌表示，風向球六大構成指標中，來客組數與成交組數連袂大幅彈升，且已連兩個月上揚，顯示疫情趨緩之後民眾看屋、與購屋信心已經回復；若接下來疫情持續受控，房市將往復甦之路前進，風向球可望朝綠燈逐漸靠攏。

8月預售屋推案量逾650億元，單一案量逾15億元以上的指標案為新北市-新店「聯上澐朗」、中和「欽禾」、土城「安和琉域」、新莊「長虹PARK32」、五股「麗寶微風花園」、桃園市-桃園「昭揚天寬」、「嘉璟一品硯」與「天濶」、新竹縣-竹北「富宇御琚」等案。

由於建案成交價普遍上漲的緣故，8月議價率降至12％以下，議價率分數止跌回升。

至於市況方面，消費者也頗為捧場。8月住展風向球追蹤的指標建案平均來客指數升至24組／週，較7月份（16.1組／週）增加7.9組／週，月增幅約49％，已連續兩個月正成長。

另，8月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數走高至2.4組，較7月份（1.4組／週）增加1組／週，月增約71％。

何世昌指出，8月新建案市況明顯呈現淡季不季的態勢，來人與成交都明顯成長，若平順的市況延續到房市928檔，風向球分數可能再往上攀高，將有機會挑戰綠燈。