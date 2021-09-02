揪甘心！可成協助成大醫院抗疫 暖捐負壓醫用設備

有感於台灣新冠肺炎 (COVID-19）疫情遽然升溫，與醫護量能需求持續增加，機殼大廠可成（2474）今（2）日與成大醫院為急診室戶外停車場設置的「負壓專責照護區」揭牌啟用，以提供急診因應緊急防疫之需，將確診或疑似COVID-19病患分流，協助醫院為該類病患提供緊急處置空間，以減少醫護人員與病患直接接觸的機會，為第一線醫護人員提供直接保護，並維持急診之正常運作。為此成大醫院感謝可成科技公司的獨家捐贈，與九典聯合建築師事務所提供設計及專案管理協助，使第一線醫護人員能安心投入救護工作、治療病患。

可成表示，5月中疫情突然擴大，造成全國醫療量能與資源的嚴重負擔。可成科技身為台南在地企業，長期致力於社會公益，於新冠疫情尚未遏止期間，全力相挺響應成大醫院號召，捐贈戶外負壓專責照護區及相關附屬醫用設備予成大醫院，並捐款相挺鄰近的臺南市立安南醫院及提供醫院補充相關防疫物資等，以實際行動來守護醫護人員健康，為醫界加油打氣，共同抵抗疫情。

成大醫院沈孟儒院長指出，對於COVID-19的疫情控制，要等到全民接種疫苗覆蓋率達到一定比率，才能發揮防疫的較佳效果，目前推估要到年底才可能達標；在此之前，為持續因應COVID-19疫情的變化，做好醫療及防護，落實「專責醫療」成為醫院的重點。因此，全面性規劃的「負壓專責照護區」的啟用，協助急診醫護同仁能夠面對COVID-19 等新興傳染病的挑戰。照護區中具有完整的負壓照護空間設置，可收治疑似或確診的病人而不影響急診的正常運作；獨立的動線也可以避免不必要的人員交會，減少院內感染的風險；區內亦具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。

可成除了對於醫療照護的支持外，對社福團體的關懷也不落人後。近期受疫情影響，民眾減少外出與消費使善款和發票捐贈銳減，經費短缺連帶衝擊社福團體，可成科技捐款援助創世基金會與罕見疾病基金會等社福團體，助一臂之力與社福團體一同渡過疫情難關。面對疫的關鍵時刻，可成科技希望能成為醫護人員堅強的後盾並與醫護人員共同抗疫，並與社會一同度過難關。