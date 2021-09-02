國民神車KYMCO淡季反漲！ 產能加開迎報復性購車潮

疫情微解封，台灣民眾報復性消費風潮也吹向機車市場，一掃5、6月因疫情腰斬業績的市場陰霾，8月總市場銷量達66,603台接近疫情前今年單月最高峰3月70,753台。龍頭品牌KYMCO光陽工業仍以19,484台領牌數稱霸群雄，銷售量大贏一路纏鬥的SYM三陽18,347台，8月29.3%市佔穩坐龍頭，全年度以30.53%市佔居冠。

除了買氣大幅回升，KYMCＯ認為疫情重創國民經濟，民眾傾向購買實用划算型的機車款式，比政府更早推出振興方案體貼消費者輕鬆購車，宣布「國民神車GP 125」全民同價42,800振興優惠，因此國家六期環保GP125銷量飆漲161.9%，國家七期環保GP 125 爆升256.5%，六期與七期都是國家認證的新環保機車，買氣熱烈大回籠，也帶動KYMCO光陽全車系銷售力道，衝出45%成長率，傳統淡季不淡，機車旺季銷售戰提前開打。

光陽公司執行長柯俊斌表示，全球晶片荒、關鍵零件短缺與斷鏈危機，機車製造業者苦不堪言，產銷深受考驗。光陽盡全力積極調度與生產調整配置來滿足市場需求，今年1~8月已累積超過14萬銷售台數，雖穩居第一但仍比不上去年疫情前的成績。在產銷因外界因素失調，讓同業撿到槍一時纏鬥，不過在品牌信任度與強大的銷售網堅持之下，再度穩坐冠軍，大贏對手萬餘台，順利邁向連續22年台灣機車銷售總冠軍之路。