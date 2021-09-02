KLOOK七歲生日推周年慶優惠 按摩、遊樂園通通打折

KLOOK七歲了！為感謝大家一路以來對KLOOK的喜愛與支持，即日起推出「KLOOK七淘去」周年慶優惠，超過1,000種超優惠商品、整個9月要給大家滿滿享不完的好康和驚喜，包括限時按摩一八折起、主題樂園門票方案四折起；特定日期開搶7元、77元和777元商品，使用LINE Pay結帳最高還能享最高20% LINE POINTS回饋等，每天都有意想不到的驚喜，輕輕鬆鬆和KLOOK一起「七淘去」。

9月7日、17日、27日「逢7搶7」，7元、77元、777元限量商品中午12點開搶

慶祝7歲生日，KLOOK加碼推出「逢7搶7」限定優惠：9月7日、17日、27日三天中午12點，到KLOOK就能以7元、77元、777元搶購指定限量商品，晚上7點則開搶70元旅遊金、500元住宿抵用金、200元租車抵用金等優惠碼，挑戰大家的搶購手速。

第一波9月7日中午12點將推出限量7元《迷客夏》，輸入指定優惠碼就能用7元下訂迷客夏的珍珠紅茶拿鐵，限當日使用；或是用77元購買《媽咪雞蛋仔》100元現金券、777元購買《梅庭苑沐心SPA會館》泰式古法頂級按摩60分鐘，原價1,100元，現省300元以上。

KLOOK優惠按摩舒壓最低一八折；主題樂園門票限時四折起，挑戰全平台最低價

先前宅在家防疫幾個月無法出門走走，是不是常覺得腰痠背痛好想去按摩？「KLOOK七淘去」週年慶推出期間限定的KLOOK SPA按摩券優惠，包括老字號中式指壓按摩、Google評價高達4.2顆星的《再春健康生活館》，60分鐘全身或足底按摩，原價1,400元、折扣後僅需1,000元；《天沐岩盤浴會館》SPA券優惠一八折起，現省3,000元，搭配岩盤浴輕鬆躺著就能流汗排毒。

「KLOOK七淘去」週年慶也推出主題樂園優惠，挑戰全平台最低價！包括《小叮噹科學主題樂園》雙人一泊二食搭配2日門票享四折優惠，原價5,200元，折扣後2,059元；台中《麗寶樂園》馬拉灣雙人一日門票五折，原價1,800元、限時899元，還送200元禮券可於園內使用，其他廣受歡迎的《義大遊樂世界》、《小人國主題樂園》等多種門票方案更享五四折起優惠，想去樂園玩優惠先買起來。

台灣高鐵（2633）國旅聯票八五折起，輸入指定優惠碼再享7％折上折好康

「KLOOK七淘去」週年慶推出交通限定優惠，其中熱銷上萬筆訂單的台灣高鐵（2633）國旅聯票，9月期間除了享有八五折優惠外，使用優惠碼【KLKTHSR7OFF】立即再折7%，還能搭配八折Uber乘車金或是七折大都會計程車乘車金等好康折扣；此外預訂客運巴士車票，輸入【KLKBUS7OFF】優惠碼結帳金額同樣能再享7%折扣，9月底前訂購任一國光客運車票，使用指定優惠碼更獨享九折優惠；此外，只要是在KLOOK上預訂高鐵國旅聯票或客運車票，9月9日起至OK超商全台門市取票，皆可獲得OK Café大杯莊園級美式或拿鐵20元折價券，11月9日截止，數量有限，行動要快。

結帳使用LINE Pay，還能享KLOOK獨家最高 LINE POINTS 20％回饋