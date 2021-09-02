聚陽面對越南疫情 8月營收月減一成優預期

面對越南疫情干擾，成衣大廠聚陽（1477）今天（2日）公布8月營收27.54億元，年減11.6%，也只比7月下滑9.7%，不論月減率或年減率都控制在一成左右，並且保持今年單月營收次高佳績，表現優於外界預期。

面對越南疫情嚴峻，聚陽南越廠從7月19日起就宣布暫時停工至今，整個8月泡湯，原本外界擔心聚陽8月營收將遭遇重擊，不過從公布的數字來看，不論月減率或年減率都控制在一成左右，展現出聚陽強大的調度功力，交出優於預期的成績單。

聚陽發言人林恆宇今天表示，8月應該是受越南疫情影響最大的月份，因為南越廠整個8月都是停擺。現在越南政府為了避免衝擊經濟出口，已經針對工廠及企業員工加速排打疫苗，目前聚陽員工是排到9月初會陸續施打，目標希望9月中之後可以慢慢陸續恢復生產，到時候會透過加班等方式，全力追趕遞延的訂單交貨。

聚陽8月營收受越南疫情的影響小於預期，主要在於分散生產據點的策略發功。雖然整個越南廠占聚陽總產能比重大約四成，但這分散在北、中、南越，目前情況是以胡志明市為首的南越地區疫情較嚴重，因此聚陽南越廠從7月19日開始就暫時停工，這部分占聚陽總產能比重約13%，至於聚陽的北越廠和中越廠仍然維持正常生產出貨。

另外聚陽在印尼、柬埔寨廠、菲律賓、非洲也都有生產據點，這段期間其他廠區適時提供產能的火力支援，使聚陽全球產能稼動率仍逼近九成。

再來，由於目前訂單全滿，在產能吃緊情況下，聚陽鎖定高階訂單優先出貨，這也有利於公司的營收及獲利率。

聚陽先前已經公告自結前七月稅前盈餘18.86億元，比去年同期大幅成長37%，換算每股稅前盈餘已達8.07元。雖然短線碰上越南疫情干擾，但隨越南疫情放緩，旺季效應有望遞延到第4季，聚陽全年的營運成長基調不變。