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威力彩27億得主包牌遭質疑　台彩釋疑：第1區選號不同

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
傳出三峽開出威力彩頭獎27億是由1名年輕人得到，店家也與有榮焉，在店面掛滿慶祝用的布條。聯合報系資料照／記者張哲郢攝影
傳出三峽開出威力彩頭獎27億是由1名年輕人得到，店家也與有榮焉，在店面掛滿慶祝用的布條。聯合報系資料照／記者張哲郢攝影

威力彩8月23日晚間在三峽開出27億頭獎，針對中獎人外界有各種傳言，台彩董事黃志宜昨受訪表示，目前還沒有人來領獎，從系統來看，中獎的彩券是投注800元、包第二區。卻引起網友質疑，認為如果是照官方說法，應該會有至少7個2獎才對。台彩今下午說明，主要是第一區選號各不相同，8組選號中僅1組第一區及第二區對中當期開獎獎號，但第二區仍然選號為01至08，符合第二區包牌的定義。

黃志宜昨表示，8月23日27億威力彩頭獎，目前還沒有人來領獎，從系統上來看，那張中獎彩券投注金額為800元，是採第二區包牌的方式投注，實際上總共花了多少錢投注，要等中獎人來領獎才能知道。

但卻引發網友質疑聲浪，網友質疑，當期二獎只有4個，如果是第二區包牌，應該會有7個以上的二獎；甚至北市通化街彩券行投注站老闆邢紀藩也在臉書發文認為「怪！一個字怪！」，他認為如果是包牌第二區，那2獎會超過7注，可是當天台彩官網已經公告「當期威力彩二奬中奬4注」，因此他也質疑「何來的包牌第二區了？」。

台彩今下午表示，經比對彩券系統的投注資料，威力彩27億元頭獎中獎彩券共有8組選號，投注金額共計800元，8組選號的第一區及第二區號碼均為「自行指定」。第二區選號為01至08，符合第二區包牌的定義，因第一區選號各不相同，8組選號中僅1組第一區及第二區對中當期開獎獎號，所以該張彩券的第二區雖01至08均有購買，仍只對中一注頭獎，其餘7組選號則未中獎。

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