中秋改在家烤肉 超商估烤肉宅經濟爆發性成長

中秋節正值親朋好友團聚的時刻，全家（5903）表示，今年因外出用餐受限，不少民眾選擇宅在家團圓烤肉，小份量套組以及方便烹調的串燒組合最為熱賣，帶動烤肉商組業績成長2成。統一超（2912）旗下7-ELEVEN也表示，中秋節烤肉已成為國民運動，今年外出用餐受限，預期宅家團圓烤肉的宅經濟將爆發性成長。

全家即日起至9月14日持續展開中秋節檔期預購，為滿足消費者對月餅的多元口味需求，今年主打「跨界聯名」與「名店經典」兩大主題，與世界金牌主廚「黃景龍」聯手打造4款獨家月餅，從商品包裝到口味都有別以往，並網羅名店「美心月餅」、「圓山大飯店」等，總計有近百款特色月餅。

全家今年7月中於旗下電商平台「全家行動購」及店舖推出多款經典老店、排隊名店、特色聯名等多樣月餅組合，根據銷售數字觀察，今年消費者偏好經典口味款，目前熱賣商品為「犁記綠豆小月餅」、「小潘鳳凰酥」、「一福堂菠蘿蛋黃酥」；另外，有別於以往傳統口味的甜點系禮盒也受青睞，「雪之戀雪莓娘禮盒」、「方師傅手工餅乾」，也成為竄起新秀，其中「方師傅手工餅乾」，開賣一個月熱銷近3萬罐。

7-ELEVEN看準節令倒數，民眾送禮及烤肉的需求大增，本波主打「名店月餅大賞」及「極上烤肉饗宴」兩大主題，包括傳統老店、排隊名店、港式餐廳共同推出聯名限定商品以及高級肉品及海鮮等生鮮食材，讓民眾一站購齊中秋商品。

7-ELEVEN今年中秋預購率先於6月底開跑，掌握居家自煮商機，團購美食、生鮮調理食品大幅成長，帶動整體業績較去年成長近5成。

7-ELEVEN表示，看準中秋烤肉的採買商機，特別規劃「中秋烤肉嚴選生鮮」專區，肉品包括裕毛屋鹿兒島A5和牛燒烤片、美福肉品的紐西蘭冠軍沙朗牛、銀蕨牧場紐西蘭沙朗牛排、知名餐廳冒煙的喬必點招牌料理-特製煙燻豬肋排；想大口吃肉的民眾也可選擇豪華超值牛肉箱以及大成桐德黑蜜豬大口吃肉組；海鮮則有全年熱銷的日本北海道大干貝、肉質彈牙的藍鑽蝦以及伊卡魷魚串等，同步還可選購無煙雙烤盤、電烤盤等烤肉周邊。