疫情比鬼還可怕、民俗月禁忌擺一旁 建商有案就快推

住展雜誌研發長何世昌表示，過去民俗月的成屋推案量通常很少，但疫情爆發之後，國人體會到「疫情比鬼還可怕」，部分建商也不顧傳統禁忌、有案就推；購屋觀念相對傳統的宜蘭、基隆與桃園等地，竟罕見在鬼月期間推出十幾個成屋建案。由於建商推案意願提高，使8月新釋出的成屋案戶數推升至約5百戶。而單一案量逾15億元以上的預售新案也約有十個，大多在新北與桃園。

「先別管疫情了，你聽過鬼月購屋潮嗎？」何世昌說，消費者也頗為捧場。8月住展風向球追蹤的指標建案平均來客指數升至24組／周，較7月份（16.1組／周）增加7.9組／周，月增幅約49％，已連續兩個月正成長。來客組數表現較好的區域為台北市南港、新北市三重、新莊、林口、板橋、鶯歌、土城、桃園市中壢、桃園、龜山等地。

另，8月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數走高至2.4組，較7月份（1.4組／周）增加1組／周，月增約71％。成交組數表現較好的區域為台北市中山、南港、新北市板橋、土城、新莊、鶯歌、桃園市中壢、桃園、新竹縣竹北、新竹市東區與北區。

何世昌指出，8月新建案市況淡季不季，來人與成交都明顯成長，消費者考慮期也出現稍微縮短的跡象，只要價位合理、口碑好的建案，銷售速度正在加快。只有台北市因絕大部分案嚴守預約制與分流看屋，及相對低總價產品嚴重缺貨，市況未能大幅成長。他說，若接下來疫情持續受控，房市將往復甦之路前進。