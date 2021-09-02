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史上天數最多周年慶！台北101有望業績回補

經濟日報 / 記者楊涵婷/台北即時報導
台北101登機閘門。台北101／提供
台北101登機閘門。台北101／提供

台北101史上天數最多周年慶！台北101購物中心強化零售基礎建置、數位轉型，搶全球腕錶百億市場。年輕族群高端消費年年成長。台北101昨（1）日表示，行銷數位轉型後，實際購物方面，約有八成為民眾參觀；兩成真正消費。今年上半年業績成長近20%。

去(2020)年下半年由於疫情控制得宜，1-4月業績非常好，年增三至四成，超過五成是年輕顧客，如YZ世代，也就是20-30幾歲顧客之消費有顯著成長。

今年1-7月整體會員消費成長40%以上，其中，消費總額裡，會員占比超過六成。同時，會員數也有所成長，台北101購物中心的品牌店特色在於可以客製化，並且以高端商品為主，台北101表示，近年有愈來愈多民眾偏好有價值且可以保存很久的物件。

台北101今年1-7月業績年增近20%。關於對今年業績之期許，台北101表示，希望至少維持去年數字，並隨解封後，下半年營收能彌補5-7月空缺，並達成預定目標。

台北101表示，今年餐飲營收算穩定，沒有撤櫃的情況。本次也特別開放抵用券可使用於餐飲部分。餐飲今年1-7月約年減兩成，去年三倍券對餐飲部分有實質幫助，期待今年五倍券再挹注餐飲營收。

此外值得一提的是，台北101在高級腕錶銷售方面，佔瑞士錶款進口台灣銷售總額兩成以上。相關研究報告也指出，亞洲富豪最喜愛之收藏品前三名，依序為腕錶、鑽石與彩鑽。全球市場研究機構Technavio預估高級腕錶市場規模，在2020年至2024年期間將來到16.4億美元。

台北101表示，原本預計今年7月份要辦實體錶展，但因疫情關係改成線上。行銷數位化的部分，算受益於疫情因應，過去覺得不需要的線上店，在此期間通路端也都開始想辦法去突破。今年5月份線上商品數量為去年的六、七倍。

台北101指出，此期間發現「零售基礎建置」也很重要，如線上支付系統等，若沒有本次疫情則很難推行。台北101線上店從去年9月試營運，發現到品牌方對於強化線上與通路方相比較不積極。通路端初心是希望建構導客平台，將顧客由線上導到線下之「線上策略」。

但目前不提供運送，因為運送高單價品風險太高。於此同時，數位轉型過程中發現到，品牌方年紀較長的員工執行意願不高，或許考量到業績成長的效益問題。不過台北101購物中心還是會提供更多優化系統與品牌教育。

展望未來，8月份對比去年同期業績尚未恢復，期許9月2日至10月18日的周年慶能把業績補回。值得注意的是，本次周年慶為台北101史上天數最多的一次，希望因此能提供消費者更多充裕時間採購所需精品，同時購物中心也有完善防疫措施。

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