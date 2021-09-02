房價漲比鬼可怕？ 市調民俗月爆建案購屋潮

住展雜誌發布8月北台灣新建案市場調查，雖逢民俗月，預售推案量、新成屋戶數、議價率、來客組數與成交組數等五項分數全都上揚，住展風向球分數續增至38分，較7月勁揚5.4分，分數連續兩個月走升，對應燈號連兩個月亮黃藍燈。

住展雜誌研發長何世昌表示，風向球構成指標中，來客組數與成交組數連袂大幅彈升，顯示許多購屋人原本期待7月房地合一2.0、加上疫情爆發，房價會下來，但觀察實價資料，房價幾乎不動，甚至上揚後，擔心愈等愈貴，不再猶豫，即便民俗月也積極出手。

根據住展調查，8月不僅預售屋推案量逾650億元，過去民俗月成屋推案通常很少，但今年許多建商也不顧傳統禁忌、有案就推；購屋觀念相對傳統的宜蘭、基隆與桃園等地，竟罕見在民俗月期間推出十幾個成屋建案，8月新釋出的成屋案戶數上升至約500戶。

由於建案成交價普遍上漲的緣故，8月議價率降至12％以下，議價率分數止跌回升。

市況方面，消費者也頗為捧場。8月住展風向球追蹤的指標建案平均來客指數升至每周24組，較7月增加7.9組，增幅近五成，已連續兩個月正成長。來客組數表現較好的區域為台北市南港、新北市三重、新莊、林口、板橋、鶯歌、土城、桃園市中壢、桃園、龜山等地。

8月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數走高至2.4組，較7月增加1組，月增7成。成交組數表現較好的區域為台北市中山、南港、新北市板橋、土城、新莊、鶯歌、桃園市中壢、桃園、新竹縣竹北、新竹市東區與北區。