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93萬劑BNT疫苗抵台 多劑型包裝、效期至明年1月

看好自煮商機！星宇航聯名推出升等版冷凍料理包

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
星宇航空今（2）日加入聯名推出升等版「松露和牛漢堡肉菠蘿包」冷凍料理包，每盒四入組，售價539元 （限低溫宅配出貨，運費200元）。 圖/星宇航空提供
星宇航空今（2）日加入聯名推出升等版「松露和牛漢堡肉菠蘿包」冷凍料理包，每盒四入組，售價539元 （限低溫宅配出貨，運費200元）。 圖/星宇航空提供

繼胡同燒肉及菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN推出「和牛漢堡肉菠蘿麵包」好評熱銷，看好自煮防疫熱潮，星宇航空今（2）日加入聯名推出升等版「松露和牛漢堡肉菠蘿包」冷凍料理包，每盒四入組，售價539元 （限低溫宅配出貨，運費200元），即日起於胡同商城（https://reurl.cc/Q984oO）正式開賣，在家就能品嚐精品航空級的美味。

星宇限定版「松露和牛漢堡肉菠蘿包」組合陣容豪華，由知名品牌菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN打造冰火菠蘿油，胡同嚴選日本知名宮崎牛，選用臀肉及腿肉部位，以肥瘦黃金比例 1：9 製成松露和牛漢堡排，香煎後放入鬆軟菠蘿麵包再鋪上特製松露奶油，大口咬下雙倍松露香氣隨肉汁盈滿口腔，搭配冰火菠蘿油的甜鹹滋味，豐富口感層次令人驚艷。另可依喜好個別品嚐冰火菠蘿油及和牛漢堡排，多種吃法樂趣十足，適合全家一起體驗「自煮」樂趣。

星宇航空與胡同燒肉近期攜手推出多款聯名美食，為防疫生活增添美好滋味，「松露和牛漢堡肉菠蘿包」冷凍料理包，每盒四入組，售價539元，「胡同和牛油乾拌麵」，每袋似入，售價220元。兩款聯名商品即日起於胡同商城（https://www.gyenshop.com.tw/）熱賣中！

麵包 星宇航空

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