才撤回創新板上市申請 仁新醫藥宣布子公司赴海外上市

仁新醫藥日前撤回創新板上市申請後，隨即宣布子公司Belite Bio, Inc擬赴海外證券市場申請上市掛牌案，並訂於10月18日召開股東臨時會決議及提請授權董事會全權處理。

仁新表示，Belite海外上市案目前尚在評估規劃階段，未來是否落實送件、送件時點及申請時間長短、申請是否獲批等仍存有不確定性及不可預測性，目前考慮的海外上市地包括日本、香港、美國、澳洲，預計Belite的海外上市案不會影響仁新對該子公司的控制力，且仁新將繼續於台灣登錄興櫃。

仁新指出，科學及醫學進步日新月異，專利保護亦有期限，新藥公司需持續地融資以推進研發及臨床試驗以抓住市場機會，追求全體股東的最大利益。

仁新也說，若Belite成功於海外上市掛牌，預計除可進一步提升其國際知名度、財務狀況及融資能力，吸引優秀人才，增強公司的全球競爭力，以推進乾性黃斑部病變口服藥物臨床試驗、提高未來產品授權之議價能力、搶攻乾性黃斑部病變每年約200億美金的未被滿足醫療需求市場，並減輕仁新對Belite之財務支持。

仁新董事會同時通過於Belite海外上市案評估規劃階段，亦可考慮Belite於海外證券市場以SPAC（特殊目的收購公司）方式掛牌，並授權董事長商議換股條件，並於SPAC換股條件較明確後，將擇日召開董事會及股東會決議，並依法令規定公告召開事宜。