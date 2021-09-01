連網美、團媽都瘋狂搶購 水舞生醫推出疫苗卡造型口罩

全球新冠疫情持續蔓延，台中醫療口罩業者水舞生醫，最新推出一款極具話題性的「KUSO版疫苗卡口罩」，讓許多網美、團媽瘋狂搶購。有網美說，雖然連疫苗卡都還沒拿到，但至少可以買到疫苗卡口罩，戴起來不只安心，又非常吸睛。

水舞生醫董事長彭澤淞表示，台灣民眾已經養成配戴口罩的好習慣，面對「口罩新生活」時代，口罩除了防疫，未來也將轉換為唯美商品，成為穿搭服飾的時尚配件。

水舞生醫近期就接獲不少企業或個人的客製化訂單，希望運用口罩走出個人品味或企業格調。彭澤淞說，目前水舞生醫客製化口罩只要1,000片以上就可以接單生產，平均單價在8元至13元間。

水舞生醫所推出的口罩，除了符合台灣CNS14774醫療口罩品質規範，更著手追求高品質、創意性與獨特性，目前已協助多家知名品牌如保時捷、BMW、巨匠電腦、南山人壽等企業，建立客製化的設計口罩。

彭澤淞說，將口罩轉變成精品、時尚潮流風格，可以讓原本只是簡單的口罩變得更加有意思，未來水舞生醫將定位為唯美風格口罩的代表，讓民眾配戴口罩時更能展現個人的色彩與氣質。

水舞生醫今天獨家推出「Covid-19疫苗卡」造型口罩，讓防疫時事變成流行時尚，展現勉勵民眾施打疫苗抗疫的精神，也鼓勵民眾配合疫情指揮中心，全力做好個人防疫安全。

彭澤淞說，台灣口罩產業已進入百花爭艷、大鳴大放的時代；台灣醫療口罩業者擁有非常好的工藝品質與製造水準，水舞生醫也希望與同業一起合作，將MIT台灣口罩以更完美的品質與特色，讓全世界都能看見，讓台灣口罩走出去。

此外，水舞生醫也將推出「遇見台灣」、「遇見愛情」、「漸進生活」等多樣風格色彩的口罩款式，來表達台灣的勇敢與包容，也讓民眾選購自己喜歡的口罩，展現色彩唯美，安心防疫。