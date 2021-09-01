快訊

二度拒絕！北韓拒收300萬劑科興疫苗 稱「應送疫情嚴重國家」

體育署放寬游泳池、運動場館淋浴設施 解封指引看這

搶攻「00後」荷包 統一高秀玲操刀推美妝選物店UNIKCY

經濟日報 / 記者何秀玲／高雄即時報導
統一集團美麗事業董事長高秀玲親自操刀的新品牌、國際精品美妍館UNIKCY，首店將於明（2）日於統一夢時代購物中心開幕，主打年輕市場。記者何秀玲／攝影
統一集團美麗事業董事長高秀玲親自操刀的新品牌、國際精品美妍館UNIKCY，首店將於明（2）日於統一夢時代購物中心開幕，主打年輕市場。記者何秀玲／攝影

為了搶攻「00後（2000年後出生者）」年輕人荷包，統一集團美麗事業董事長高秀玲親自操刀的新品牌、國際精品美妍館UNIKCY，首店將於明（2）日於統一夢時代購物中心開幕，主打年輕市場，鎖定20至45歲客群，引進56個美妝保養香氛品牌，屬於選物店，補足該購物中心的彩妝缺口，有望產生聚客效應。

高秀玲2011年陸續接掌統一集團四大美麗事業，營收超過300億元，包括藥妝店康是美、統一藥品（擁有「我的美麗日記」面膜）、百貨有統一時代百貨與高雄統一夢時代、以及經營Spa美容與健身俱樂部事業的統一佳佳。

UNIKCY品牌為高秀玲董事長原創，親自帶領團隊規劃，為展現品牌獨特個性，從整體設計、動線規劃、櫃位品牌、服務流程、人員培訓，每個環節都全程參與，期待能帶給消費者全新感受。

UNIKCY與康是美不同之處，在於三大服務，第一，除了首度有價位較低的迷你尺寸彩妝，讓年輕客人較好入手；第二為購買特定組合商品，提供免費護膚服務、產品還可進行禮物包裝等；UNIKCY表示，未來還會繼續展店，進駐百貨或是開出街邊店，則看客人需求。

除了高秀玲原創規劃的UNIKCY品牌之外，新光三越總經理吳昕陽也在去年起，將主打保養美妝的自營電商「美麗台」，首度在台中中港店設立實體店，攻20至35歲客群，是全台首見的彩妝選物店，提供「AR試妝機」。

該機器會根據膚質推薦商品之外，也能虛擬試妝，顏色滿意，櫃上就能買產品，今年美麗台實體店於南西店三館，再開出一家，為台北首發。

有美妝天后宮、也是全台最賣的化妝品賣場-遠東SOGO百貨忠孝館，化妝品區即日起進行全區大改裝，改動幅度為忠孝館開幕34年之最。首度一樓全區封閉，從天花板到地面都全面翻新，估計改裝工期超過一個月，將於今年10月初，以全新概念店裝登場。

UNIKCY引進全球56個國際美妝品牌，涵蓋彩妝、保養、香水、髮肌芳療，近4,000個品項。統一／提供
UNIKCY引進全球56個國際美妝品牌，涵蓋彩妝、保養、香水、髮肌芳療，近4,000個品項。統一／提供
UNIKCY護膚室。UNIKCY／提供
UNIKCY護膚室。UNIKCY／提供

統一集團 康是美

延伸閱讀

統一集團美麗事業新品牌UNIKCY 全台首店進駐高雄夢時代

新北17萬國高中生 BNT疫苗統一入校集中打

亞股基金 搶鏡

台南新化統一社區老舊道路 市府允重鋪改善經費估400萬

相關新聞

直逼彭淮南300萬防線 「ONE PARK」每坪299萬元創新高

據實價登錄網最新資料顯示，位於大安森林公園旁、國內第一豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」每坪成交價再創新...

備註親友特殊交易 信義聯勤揭露一坪299萬

實價揭露，北市大安區指標豪宅「元利信義聯勤」6月成交兩戶，均在32樓，買家為翔鼎投資，交易備註欄註明是親友特殊交易，經查...

衝擊草鴞、周遭有斷層 高雄橋頭科學園區仍通過環評

環保署環評大會今天審查高雄橋頭科學園區開發計畫，此案將徵收全台第一個中崎有機農業專區，且衝擊一級保育類動物草鴞棲地，周遭...

反映疫情影響 房市交易量連兩月年減逾2成

受到疫情發酵影響，最新公布8月官方的六都買賣移轉棟數合計1.67萬棟，年減23%且月減少約5%，已連續兩個月六都買賣移轉...

疫情推動產業轉型！小六學霸媽媽：鼓勵兒子、女兒都去學理工

服務業被疫情打趴，家長們掙扎該不該引導孩子朝向理工科發展的話題，隨著開學在即，愈炒愈熱，更受關注。

疫情影響 「天龍國」家庭消費支出減少儲蓄增加

台北市主計處公布去年台北市平均每戶家庭可支配所得為142.3萬元，仍居全國各市縣之冠，較108年增加0.03%；

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。