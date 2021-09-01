搶攻「00後」荷包 統一高秀玲操刀推美妝選物店UNIKCY

為了搶攻「00後（2000年後出生者）」年輕人荷包，統一集團美麗事業董事長高秀玲親自操刀的新品牌、國際精品美妍館UNIKCY，首店將於明（2）日於統一夢時代購物中心開幕，主打年輕市場，鎖定20至45歲客群，引進56個美妝保養香氛品牌，屬於選物店，補足該購物中心的彩妝缺口，有望產生聚客效應。

高秀玲2011年陸續接掌統一集團四大美麗事業，營收超過300億元，包括藥妝店康是美、統一藥品（擁有「我的美麗日記」面膜）、百貨有統一時代百貨與高雄統一夢時代、以及經營Spa美容與健身俱樂部事業的統一佳佳。

UNIKCY品牌為高秀玲董事長原創，親自帶領團隊規劃，為展現品牌獨特個性，從整體設計、動線規劃、櫃位品牌、服務流程、人員培訓，每個環節都全程參與，期待能帶給消費者全新感受。

UNIKCY與康是美不同之處，在於三大服務，第一，除了首度有價位較低的迷你尺寸彩妝，讓年輕客人較好入手；第二為購買特定組合商品，提供免費護膚服務、產品還可進行禮物包裝等；UNIKCY表示，未來還會繼續展店，進駐百貨或是開出街邊店，則看客人需求。

除了高秀玲原創規劃的UNIKCY品牌之外，新光三越總經理吳昕陽也在去年起，將主打保養美妝的自營電商「美麗台」，首度在台中中港店設立實體店，攻20至35歲客群，是全台首見的彩妝選物店，提供「AR試妝機」。

該機器會根據膚質推薦商品之外，也能虛擬試妝，顏色滿意，櫃上就能買產品，今年美麗台實體店於南西店三館，再開出一家，為台北首發。