快訊

盧廣仲〈刻在〉被控抄襲！網友私訊〈Reality〉原唱 本人這樣說

海軍通信兵執勤睡覺挨砲 海軍司令部回應了

台北101總經理張振亞任期屆滿 將不續任總座

經濟日報 / 記者楊涵婷/台北即時報導

台北101金融大樓董事長與總經理本月2日任期將屆滿，總經理張振亞今（1）日出席台北101周年慶開幕記者會，並表示將不續任總座，未來重心將放在「循環經濟」上。

台北101購物中心，2020年曾在張振亞帶領下營收創下新高。自2018年加入台北101，期間曾推動101觀景台國人票價優惠，讓參觀人數創新高，並開放更多區域，目標家庭客的親子活動區域設計，並深化在地客群，協助推動砸億元重新改裝美食街、停車場等。

張振亞表示，卸下101總座之後，會將重心移往與夫婿創辦的循環台灣基金會，推動在地就業、環境生態及綠色能源的經濟模式。並在上個月董事會發表感言，表示101絕對會持續前進。

去（2020）年張振亞曾受訪表示，面對後疫情時代，101將更重視與本地人的連結，包括未來餐廳經營，將以國人作為重點經營目標及開發客源。並表示剛進入101不久，便很快發現到101各方面已制度化。她認為，須強化經營思維，並從策略思考與方法上，讓101走向長期穩定成長。

台北101上半年營收20.68億元，營運長朱麗文表示，1-7月因年初疫情緩和，加上高端消費蓬勃發展，整體有近20%的成長；但8月份對比去年同期業績尚未恢復，期許9月2日至10月18日的周年慶能把業績補回；下半年在周年慶檔期與五倍券加持下，相信能回補今年5-6月疫情嚴峻所帶來的衝擊，今年周年慶檔期也將去年的32天拉長到47天，為101史上最長的周年慶，希望能藉此提供消費者更多充裕時間採購所需精品。

周年慶 台北101 疫情

延伸閱讀

台北101珠寶腕表大賞／MIKIMOTO、蕭邦名模秀奢華貴氣

台北101 WM珠寶腕表盛會暨18周年慶 9月2日開跑

想出門野餐、露營 先來台北101逛PRADA戶外風格快閃店吧！

橫跨50年經典！TAG Heuer骨董賽車表台北101開展

相關新聞

直逼彭淮南300萬防線 「ONE PARK」每坪299萬元創新高

據實價登錄網最新資料顯示，位於大安森林公園旁、國內第一豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」每坪成交價再創新...

備註親友特殊交易 信義聯勤揭露一坪299萬

實價揭露，北市大安區指標豪宅「元利信義聯勤」6月成交兩戶，均在32樓，買家為翔鼎投資，交易備註欄註明是親友特殊交易，經查...

衝擊草鴞、周遭有斷層 高雄橋頭科學園區仍通過環評

環保署環評大會今天審查高雄橋頭科學園區開發計畫，此案將徵收全台第一個中崎有機農業專區，且衝擊一級保育類動物草鴞棲地，周遭...

反映疫情影響 房市交易量連兩月年減逾2成

受到疫情發酵影響，最新公布8月官方的六都買賣移轉棟數合計1.67萬棟，年減23%且月減少約5%，已連續兩個月六都買賣移轉...

疫情推動產業轉型！小六學霸媽媽：鼓勵兒子、女兒都去學理工

服務業被疫情打趴，家長們掙扎該不該引導孩子朝向理工科發展的話題，隨著開學在即，愈炒愈熱，更受關注。

疫情影響 「天龍國」家庭消費支出減少儲蓄增加

台北市主計處公布去年台北市平均每戶家庭可支配所得為142.3萬元，仍居全國各市縣之冠，較108年增加0.03%；

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。