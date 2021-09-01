台北101總經理張振亞任期屆滿 將不續任總座

台北101金融大樓董事長與總經理本月2日任期將屆滿，總經理張振亞今（1）日出席台北101周年慶開幕記者會，並表示將不續任總座，未來重心將放在「循環經濟」上。

台北101購物中心，2020年曾在張振亞帶領下營收創下新高。自2018年加入台北101，期間曾推動101觀景台國人票價優惠，讓參觀人數創新高，並開放更多區域，目標家庭客的親子活動區域設計，並深化在地客群，協助推動砸億元重新改裝美食街、停車場等。

張振亞表示，卸下101總座之後，會將重心移往與夫婿創辦的循環台灣基金會，推動在地就業、環境生態及綠色能源的經濟模式。並在上個月董事會發表感言，表示101絕對會持續前進。

去（2020）年張振亞曾受訪表示，面對後疫情時代，101將更重視與本地人的連結，包括未來餐廳經營，將以國人作為重點經營目標及開發客源。並表示剛進入101不久，便很快發現到101各方面已制度化。她認為，須強化經營思維，並從策略思考與方法上，讓101走向長期穩定成長。

台北101上半年營收20.68億元，營運長朱麗文表示，1-7月因年初疫情緩和，加上高端消費蓬勃發展，整體有近20%的成長；但8月份對比去年同期業績尚未恢復，期許9月2日至10月18日的周年慶能把業績補回；下半年在周年慶檔期與五倍券加持下，相信能回補今年5-6月疫情嚴峻所帶來的衝擊，今年周年慶檔期也將去年的32天拉長到47天，為101史上最長的周年慶，希望能藉此提供消費者更多充裕時間採購所需精品。