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備註親友特殊交易 信義聯勤揭露一坪299萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
元利信義聯勤。記者游智文／攝影
元利信義聯勤。記者游智文／攝影

實價揭露，北市大安區指標豪宅「元利信義聯勤」6月成交兩戶，均在32樓，買家為翔鼎投資，交易備註欄註明是親友特殊交易，經查翔鼎投資負責人是元利建設總裁林敏雄長子林弘斌，兩戶總價均約4.6億，合計9.31億元，均無貸款，以現金買下。這兩戶單價都不低，其中一戶單價299萬，為全台單價最高豪宅戶。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，大安森林公園的萬坪景觀，在富豪眼中極具魅力，信義聯勤是大安森林公園第一排最大基地豪宅案，今年已有5筆交易，實價共揭露26筆資料，最低交易單價223萬，穩居「200萬元俱樂部」之列。她表示，信義聯勤一戶動輒3、4億，不僅出現家族一次出手多戶，而且都是現金無貸款，入住的多是知名企業家、名人，奠定該豪宅的指標地位。

除了32樓戶外，七月還有一筆25樓戶成交，移轉總面積173.91坪，總價4.16億，拆算車位後每坪272.6萬元，也是無貸款購入。另外大直西華富邦也有新交易，8月成交35樓戶，總價3.34億、每坪223萬元，買家為僑外資「雯科創業投資有限公司」，也無貸款入手。

張旭嵐指出，雖然國內爆發疫情，但豪宅賞屋採預約制，且不少富豪多有海外接種疫苗或特殊管道施打的機會，因此完全不影響購屋賞屋規劃，由於市場資金氾濫，富人普遍滿手現金，因此買豪宅往往一毛不貸，出手掃貨快、狠、準，全用現金。

豪宅 大安森林公園

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