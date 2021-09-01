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反映疫情影響 房市交易量連兩月年減逾2成

聯合報 / 記者何醒邦／報導
疫情發酵，最新公布8月官方的六都買賣移轉棟數合計1.67萬棟，年減23%且月減少約5%，已連續兩個月六都買賣移轉年減超過2成。 報系資料照／記者季相儒攝影
疫情發酵，最新公布8月官方的六都買賣移轉棟數合計1.67萬棟，年減23%且月減少約5%，已連續兩個月六都買賣移轉年減超過2成。 報系資料照／記者季相儒攝影

受到疫情發酵影響，最新公布8月官方的六都買賣移轉棟數合計1.67萬棟，年減23%且月減少約5%，已連續兩個月六都買賣移轉年減超過2成，不過8月房仲業普遍交易量都出現明顯回升，預料後續的移轉棟數也可望出現一波反彈走勢。

信義房屋專案經理曾敬德表示，疫情對市場交易量影響約有2個多月，市場後來就緩步復甦，不過買賣移轉從7月才開始明顯反應，8月則是反應6月到7月上旬時的買賣交易，當時也是疫情影響較為嚴峻的時刻，因此近兩個月的買賣移轉棟數「合理」呈現衰退走勢。

六都8月的買賣移轉棟數為1.67萬棟，年減23%，月減5%，北市1947棟，月增1%年減21%；新北則是4411棟，月減1%且年減23%；桃園2973棟，月減1%，年減29%；台中市2930棟月增1成，但年減29%；台南市則是上月基期較高，8月1874棟月減26%，但年減5%；高雄市2613棟月減12%，且年減19%。除了台南以外，其他都會區普遍年減幅度19%~29%，也可看出這次疫情對交易量影響相當全面。

曾敬德表示，移轉棟數資料可觀察中長期的趨勢變化，但若要觀察短期的市場即時市況，就會顯得落後一些。不過觀察當前的市場買氣，遞延買盤逐步回籠，市場交易有望回到疫情前水準。

疫情 房市

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