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統一美麗事業年營收破300億元 新品牌UNIKCY明日開幕

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
統一集團美麗事業國際精品美妍館UNIKCY全台首店明天開幕。 圖／業者提供
統一集團美麗事業國際精品美妍館UNIKCY全台首店明天開幕。 圖／業者提供

統一（1216）集團旗下的統一美麗事業年營收已達300億元，瞄準20-40歲的消費者族群，推出新型態品牌店鋪，「UNIKCY」品牌由統一集團美麗事業董事長高秀玲原創，以國際精品美妍館為主軸推出新品牌「UNIKCY」， 全台首店進駐高雄夢時代購物中心。

統一集團表示，美麗事業新品牌UNIKCY，以「年輕、時尚、獨特」為品牌定位，引進全球56個國際美妝品牌，涵蓋彩妝、保養、香水、髮肌芳療，近4,000個品項，同時提供專業彩妝諮詢與護膚服務，打造引領時尚潮流的「國際精品美妍館」。

高秀玲接掌統一集團旗下的美麗事業董事長後，全力推動美麗事業佈局，高秀玲親自領軍站上第一線陪伴團隊搶攻美妝市場商機。UNIKCY品牌就是由高秀玲原創，親自帶領團隊規劃，為展現品牌獨特個性，從整體設計、動線規劃、櫃位品牌、服務流程、人員培訓，每個環節都全程參與。

UNIKCY以時尚的黑、白、紅為主視覺，入口兩側以口紅及香水瓶造型雙展示台迎賓；進入館內，令人眼睛為之一亮的紅色蝴蝶結，象徵著UNIKCY分享美麗浪漫的幸福；環店明鏡上鑲崁桃紅色英文字體，以當代藝術的語言帶出俏皮迷人的個性，彷彿引導消費者進入時尚之都，置身瀰漫國際品牌風采的精品街。

統一美麗事業蠻龐大，推估年營收突破300億元，已是統一集團小金雞，旗下含蓋統一時代百貨與高雄夢時代購物中心、康是美、統一佳佳與統一藥品，不斷導入新的經營策略後，讓外界看到美麗事業體的改變，隨著創新的策略導入，不受疫情影響，逆勢展店，還推出全新UNIKCY品牌，全台首店進駐高雄夢時代購物中心1樓，占地百坪，以創新型態提供自在體驗空間。

未來疫情解封後，還會提供UNIKCY護膚室服務。 圖／業者提供
未來疫情解封後，還會提供UNIKCY護膚室服務。 圖／業者提供
UNIKCY全台首店進駐高雄夢時代購物中心1樓，占地百坪，以創新型態提供自在體驗空間。 圖／業者提供
UNIKCY全台首店進駐高雄夢時代購物中心1樓，占地百坪，以創新型態提供自在體驗空間。 圖／業者提供

統一集團 代購 營收

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