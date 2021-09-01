萊爾富、OK超商 搶攻開學商機

迎接開學！各家超商為9月份開學備戰。萊爾富、OK超商均表示，對營收有一定程度助益，著手搶攻返校、開學商機。

萊爾富迎接開學季，除現有的早餐組合外，萊爾富也提升麵包的品項數，與去年同期相比擴增約一成，目前麵包品項數達近百種。自9月8日起至10月5日，推出搭配任一豆、米漿的全新早餐組合。同時9月7日前，推出會員消費滿百抽家電，萊爾富表示，開學前夕，學生在外住宿有添購小家電及消暑需求，藉由消費抽獎來增加門市買氣，以往常的經驗來說，學校商圈門市在開學前、後相比，門市來客數至少會增加五成以上。

OK超則看準開學季學生對於便利飲食的需求，帶動輕食飯糰銷售，推出主題三角飯糰，預估可提升鮮食業績約兩成。根據統計資料，台灣超商飯糰年銷售量可達上億，產值估計超過30億元。