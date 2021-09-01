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疫情影響 「天龍國」家庭消費支出減少儲蓄增加

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／北市主計處提供
圖／北市主計處提供

台北市主計處公布去年台北市平均每戶家庭可支配所得為142.3萬元，仍居全國各市縣之冠，較108年增加0.03%；

其中每戶家庭消費支出110.9萬元，減少4.3萬元，每戶家庭儲蓄31.4萬元，增4.4萬元，主因受到嚴重新冠肺炎疫情影響，民眾消費趨於保守。

另外，若依家庭可支配所得高低將戶數5等分，計算最高20％家庭的平均所得為最低20％家庭所得之倍數，即5等分差距倍數，倍數愈大，所得分配愈不均；倍數愈小，代表所得分配愈平均，台北市每戶可支配所得五等分位差距倍數為4.67倍，為六都次低，僅高於新北市。

主計處指出，109年台北市平均每戶家庭可支配所得為142.3萬元人數，平均每戶人數3.01人，其中就業者1.40人，仍居全國各市縣之冠，且為台灣地區平均的1.3倍。

和108年相比，去年增加0.05萬元(0.03%)；其中每戶家庭消費支出110.9萬元、每戶家庭儲蓄31.4萬元，分別較108年減4.3萬元(-3.7%)、增4.4萬元(16.2%)。

主計處表示，若依家庭可支配所得高低將戶數等分為五組，109年台北市最高所得組平均每戶家庭可支配所得為269.9萬元，較108年增加0.7%，最低所得組平均每戶為57.8萬元，較108年減少1.6%。同年每戶可支配所得五等分位差距倍數為4.67倍，為六都次低，較108年增加0.1倍。

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