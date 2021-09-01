高雄新創大賽起跑 企業出題尋求解方首獎可獲百萬獎勵

「2021高雄新創大賽」今天宣布起跑，9月1日起報名至10月12日止。高市府經發局指出，今年配合5G AIoT政策及後疫情振興需求，6家國營事業及業界大廠共同出題，廣發英雄帖尋求解方，金獎50萬獎金（另有50萬專業服務）、銀獎20萬（另加10萬元專業服務）、銅獎10萬元，還能加入國際大廠全球生態系。

高雄新創大賽是一項以大高雄為智慧科技創新競技場，邀請高雄在地的國營企業與中大型企業提出待解決的產業問題，廣徵新創團隊解題。今年邁入第3年，由中華系整&佐臻、中油、台電、東元電機、高捷及經發局出題，廣邀新創業者參與，輔以亞灣新創園、AWS聯合創新中心、微軟、高通、矽谷加速器SparkLabs Taipei提供雲端技術及培訓資源。

東元電機表示，漁民自營漁場常因颱風、地震，或海風鹽害侵蝕供電線路，導致電源接觸不良或斷線，影響電源欠相，造成增氧機三相感應機馬達過載燒損，盼尋求智慧漁場監測方案，涵蓋電源欠相問題預警、通報或進一步改善解方。

經發局長廖泰翔表示，疫情衝擊經濟、改變消費模式，本屆競賽針對後疫情時代商業模式出題，盼運用數位工具打造創新的商業與服務模式，助攻業者加速振興經濟。

「2021高雄新創大賽」採線上報名，即日起收件至10月12日截止，歡迎新創業者3至5人組隊報名。詳情可查詢「KO-IN智高點」網站或電洽（07）222-3327分機446。