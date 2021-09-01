數位閱讀需求旺 博客來電子書暑期營收成長逾6成

統一超（2912）旗下博客來推出電子書服務4年，首購會員人數逐年雙位數成長，業績表現兩眼。居家防疫推升暑期數位閱讀需求，博客來7月推出電子書APP改版成績非凡，刺激讀者暑期閱讀行為，帶動電子書7、8月銷售，較去年同期不僅業績成長逾6成，與改版前相較下載數也成長6成，並刷新年度單月營收高點。

博客來表示，數位學習熱潮加上暑期閱讀高峰，電子書19歲到26歲的年輕讀者對於影視偶像類與輕小說閱讀特別熱衷，銷量較去年同期分別成長1.5倍與1倍，利用數位製作特色而崁入影音內容的偶像寫真電子書，不受疫情影響獲得粉絲高度支持度，穩居該類週銷與月銷榜首。

值得一提的是，電子書三大類型之一「文學小說」今年大放異彩，新書出版量較去年成長逾5成，受惠於李琴峰芥川獎得獎、戲劇斯卡羅播出等外部話題熱度加持，文學小說類業績漲幅近8成，表現亮眼，亦為今年電子書高成長的重要關鍵。

迎接新學期，博客來於9月1日推出年度最優惠「電子書4週年慶」特價書展，網羅近5,000種年度暢銷電子書、電子雜誌，祭出11元起的限時商品搶市，目標帶動活動業績成長6成以上。